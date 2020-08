Tesla: Die Rally geht kurz vor dem Aktiensplit weiter – Kurs über 2000 Dollar

Die Rekordrally bei Tesla nimmt auch am Freitag kein Ende. Die Papiere des Elektroautobauers, der mittlerweile zum wertvollsten Autobauer der Welt aufgestiegen ist, rückten nach einer Handelsstunde um 2,8 Prozent auf 2059 US-Dollar vor. Sie festigten so die Marke von 2000 Dollar, die sie am Vortag erstmals in ihrer Geschichte passiert hatten.

Seit Ende Juni haben sich die Papiere binnen weniger Wochen mehr als verdoppelt – unter anderem dank der Perspektive, dass sie durch einen angekündigten Aktiensplit für Kleinanleger wieder interessanter werden sollen. Dabei steht der baldige Vollzug an: Aktionäre, die am Freitag zum Börsenschluss im Besitz der Papiere sind, sollen eine Woche später je Anteilsschein vier zusätzliche Aktien erhalten. Erstmals gesplittet gehandelt werden sollen die Papiere dann am 31. August.

Händler sprachen auf dem derzeitigen Kursniveau der Tesla-Anteile von „astronomischen Höhen“. Im März zum Corona-Tief waren die Papiere noch für 350 Dollar zu haben, seitdem haben sie sich schon fast versechsfacht.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Vitaliy Karimov / Shutterstock

