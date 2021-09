TESLA - Kaufwelle läuft

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 752,920 $ (Nasdaq)

Die Tesla-Aktie markierte am 25. Januar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 900,40 USD. Anschließend setzte eine Korrektur auf das log 50 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab 08. September ein. Dieses Retracement testete der Wert am 05. März und 19. Mai.

Seit dem zweiten Test im Mai zieht der Aktienkurs wieder deutlich an. Am 29. Juli durchbrach er den Abwärtstrend seit Januar 2021. Nach einem Hoch bei 726,94 EUR kam es zu einem Pullback an diesen gebrochenen Trend.

Nach dem Ausbruch am 30. August über dieses Hoch setzte sich die Aktie gestern mit einer langen weißen Kerze nach oben ab.

Weiteres Aufwärtspotenzial vorhanden

Die Tesla-Aktie hat in den nächsten Tagen noch Potenzial bis an den wichtigen Widerstand bei 780,10 USD. Aber erst ein Ausbruch drüber, würde den Weg in Richtung Allzeithoch ebnen. Ob ein solcher Ausbruch gelingt, ist aktuell noch völlig ungewiss.

Ein Rückfall unter 726,94 USD würde kurzfristig zu Abgaben bis ca. 697,22 USD führen. Erst ein Bruch dieser Unterstützung wäre ein größeres Verkaufssignal.

Fazit: Kurzfristig sollte die Tesla-Aktie noch weiter zulegen. Aber eine wichtige Hürde ist nicht mehr weit weg. Daher ist das Potenzial zunächst einmal begrenzt.

Zusätzlich lesenswert:

VARTA - Früherer Dauerbrenner im Abwärtssog

BIKE24 - Aktie strampelt bis fast ans 50 %-Rallyziel

NASDAQ 100 - Reißt die Serie?

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren

Tesla Inc. - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)