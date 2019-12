Tesla könnte bald einen wichtigen Verkaufsvorteil verlieren – Wird das die Absatz-Zahlen in Zukunft drücken?

Die Aufwärtsdynamik der US-Aktienmärkte hat am Dienstag nachgelassen. Zwar stiegen der marktbreite S&P 500 und auch der technologielastige Nasdaq 100 unmittelbar nach der Startglocke auf neue historische Höchstmarken. Die Gewinne hielten jedoch nicht lange: Der Dow Jones Industrial lag im frühen Handel mit 0,03 Prozent nur noch moderat im Plus bei 28.245,75 Punkten.

„Geradezu zaghaft schiebt sich der Dow auf neue Spitzenwerte“, schrieb Analyst Andreas Büchler vom Börsenmagazin Index Radar mit Blick zurück auf die vergangenen Handelstage. Auf neuen Rekordwerten des Dow hätten Investoren zuletzt rasch wieder Gewinne mitgenommen. Das sei angesichts des in diesem Jahr gut gelaufenen Marktes nicht überraschend. Auch robuste Daten aus der Industrie und vom Bausektor im November konnten die Kurse bislang nicht weiter nach oben treiben.

Auch beim Autowert Tesla ging es heute zunächst um 0,4 Prozent bergab, nachdem die Aktie gestern wieder stark zulegen konnte. Es bahnen sich nämlich für die zukünftigen Verkaufsargumente des E-Autoherstellers gegenüber seinen Kunden eher schlechte Nachrichten an.

Tesla blickt dem Verlust eines wichtigen Steuervorteils für seine Kunden entgegen

Tesla balanciert im Grunde seit Bestehen der Firma auf einem schmalen Drahtseil, was die Finanzen angeht. Zwar konnten bereits in einigen Quartalen unterm Strich schwarze Zahlen erreicht werden, doch der Wechsel in den roten Bereich ist bei den Kaliforniern potenziell nie weit weg. Ein wichtiger Faktor, was den Anreiz für Kunden für den Kauf eines Tesla Modells angeht, sind steuerliche Subventionen in den USA.

Im Detail sieht es so aus, dass die Autobauer wie Tesla oder auch General Motors für eine Tranche von 200.000 Wagen ihren Kunden eine Steuerförderung von bis zu 7500 Dollar anbieten können. Sind die 200.000 verkauften Wagen erreicht, fällt sie weg. Eigentlich soll ein Vorschlag in der US-Politik vorangebracht werden, dass dieser Bonus auf eine weitere Tranche von 400.000 Elektrowagen einer Marke gezahlt werden soll, doch wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, gibt es massiven Widerstand von US-Präsident Trump.

„Der Präsident hat extremen Widerstand geleistet“, sagte Senatorin Debbie Stabenow, eine Demokratin aus Michigan, die sich für die Steuergutschrift ausgesprochen hat. „Ich weiß nicht, warum das Weiße Haus Arbeitsplätze und die Zukunft der Autoindustrie einstellen möchte“, sagte sie. Die Kritik der Gegner dieser Förderung sei, dass so vor allem Reiche einen Kaufrabatt erhalten würden. „Präsident Trump kämpft für den Schutz der Steuerzahler der Mittelklasse, indem er sich gegen dieses Wohlfahrtsprogramm für die Reichen ausspricht“, sagte Tom Pyle, Präsident der American Energy Alliance, einer Interessenvertretung für den freien Markt. „Die republikanische Führung des Senats wäre klug, seiner Führung zu folgen.“

Für Tesla hätte es auf jeden Fall entsprechend negative Folgen, da sich defacto die Preise für interessierte Kunden an Tesla-Modellen eben um bis zu 7500 Dollar erhöhen würden. Das selbe würde natürlich auch für die amerikanische Konkurrenz wie GM gelten. Für die deutschen Autobauer könnte dies allerdings von Vorteil sein, da sie im Vergleich zu Tesla spät in das Rennen einsteigen.

onvista-Redaktion/dpa-AFX

Titelfoto: Ivan Marc / Shutterstock.com

