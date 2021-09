TESLA - Man muss ein Scheitern einplanen

Seit dem Ende der großen Korrektur ausgehend vom neuen Allzeithoch bei 900,40 USD, die durch einen breiten Doppelboden bei 539,49 USD beendet wurde, steigt die Aktie von Tesla seit Mai dieses Jahres entlang der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie nach Norden. Dabei wurde im Juli die zentrale Abwärtstrendlinie überschritten und nach einer kurzen Korrektur ein zweiter Anstieg vollzogen, der die Züge eines Aufwärtstrendkanals trägt.

Hohe Hürden voraus

Aktuell erreicht die Aktie des Elektroautobauers fast schon den zentralen Widerstand bei 780,10 USD. Ein Ausbruch über die Hürde könnte eine weitere Rallyphase einleiten. Vor der 780,10 USD-Marke muss zuerst jedoch das Hoch bei 764,45 USD überschritten werden. Sollte beides dynamisch gelingen, wäre der Weg frei für einen Kaufimpuls bis 800,00 und 835,00 USD. Dort könnte eine erneute Gegenbewegung starten. Bei einem Anstieg über 835,00 USD sollte man sich sogar schon auf einen Angriff auf das Rekordhoch bei 900,40 USD gefasst machen.

Wenn die Hürde zu hoch sein sollte

Aufgrund der hohen Volatilität und der teils deutlichen Korrekturen ist aber auch eine gewisse Stärke der Bären in den letzten Monaten nicht von der Hand zu weisen. Entsprechend könnte der Wert auch an der nahen Hürde scheitern und an den Support bei 708,85 USD fallen. Der Bruch der Marke würde dafür sprechen, dass eine zweite große Korrekturbewegung seit dem Rekordhoch begonnen hat. In der Folge dürfte die Tesla-Aktie bis 648,84 USD und darunter bis 625,00 USD zurücksetzen. Dort wäre die Wiederaufnahme des Aufwärtstrends nicht nur möglich, sondern auch nötig, um einen Ausverkauf bis 53949 zu vermeiden.

Tesla Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)