Tesla mit viertem Gewinn-Quartal in Folge - S&P-500-Aufnahme winkt

- von Tina Bellon und Akanksha Rana

New York/Bangalore (Reuters) - Tesla hat ungeachtet der Coronavirus-Epidemie das vierte Quartal in Folge einen Gewinn verbucht und damit seine Aktie in die Höhe springen lassen.

Im Zeitraum von April bis Juni habe unter dem Strich ein Plus von 104 Millionen Dollar gestanden, teilte der E-Auto-Pionier am Mittwochabend mit. Tesla nimmt damit eine Hürde für eine etwaige Aufnahme des Unternehmens in den S&P-500-Index. Der Umsatzrückgang im Quartal fiel weniger stark aus als von Experten erwartet. Tesla hält an dem Ziel fest, bis Ende des Jahres mindestens eine halbe Million Fahrzeuge auszuliefern. Die Aktie des US-Konzerns legte im nachbörslichen Handel sechs Prozent zu.

Es ist das erste Mal, dass Tesla vier Quartale in Folge ein Plus verzeichnet. Das ist ein Kriterium für die Aufnahme in den S&P-500. Ob dies auch geschieht, war zunächst unklar. Eine Sprecherin von S&P Dow Jones Indices hatte vor der Veröffentlichung der Zahlen eine Stellungnahme abgelehnt. Über die Aufnahme entscheidet ein Komitee, einen festen Zeitplan gibt es nicht. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 295 Milliarden Dollar wäre Tesla einer der größten Einzelwerte - größer als 95 Prozent der anderen. Als Folge einer Aufnahme müssten zudem Index-Fonds rasch Tesla-Aktien kaufen - etwa 25 Millionen Stück, schätzt der ETF-Experte Ivan Cajic von Virtu Financial. Diese hätten insgesamt einen Wert von grob 40 Milliarden Dollar.

Für das abgelaufene zweite Quartal gab Tesla einen Umsatzrückgang auf 6,04 Milliarden Dollar von 6,35 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum bekannt. Experten hatten nach Refinitiv-Daten allerdings lediglich mit 5,37 Milliarden Dollar gerechnet. Der US-Konzern gab Fortschritte beim Bau der neuen Fabrik im Brandenburg bekannt, ohne Einzelheiten zu nennen.

Tesla hat eine neue Ära in der Autoindustrie einläutetet. Dies schlägt sich auf den Aktienkurs der vergangenen Monate nieder: Seit Jahresbeginn ist der Kurs um 275 Prozent gestiegen, im vergangenen Jahr waren es rund 500 Prozent. Die Rally hat Konzernchef Elon Musk zuletzt einen Anspruch auf einen Geldsegen von 2,1 Milliarden Dollar beschert. Der 49-jährige Manager bezieht kein Festgehalt.