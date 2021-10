TESLA - Wollen Sie wirklich noch kaufen?

Gestützt von guten Zahlen stürzen sich die Anleger schon seit Tagen bzw. Wochen auf die Tesla-Aktie. Dabei kann man aktuell sogar von kurzfristigen Panikkäufen sprechen, denn gestern legte der Wert über 12 % zu und auch im frühen Dienstagshandel ist die Aktie weiterhin gefragt. Sie gehört auf Tradegate zu den am aktivsten gehandelten Aktien und wird auch auf unseren Seiten stark gesucht.

Kurstreiber gestern war eine Großbestellung von 100.000 Fahrzeugen durch den Autovermieter Hertz. Wer jetzt jedoch in die Aktie einsteigt, sollte sich ein paar ernsthafte Fragen stellen!

Bevor wir einen Blick auf die Zukunft der Tesla-Aktie werfen, lassen wir die jüngsten Geschehnisse noch einmal Revue passieren, ich verweise hier auf topaktuelle Analysen meiner Kollegen:

In US-Dollar notierend hat die Tesla-Aktie gestern die 1000 USD-Marke geknackt. Auf Tradegate fehlen noch ca. 100 EUR, um diese magische Schwelle auch in Euro zu überwinden. Angesichts der aktuellen Stärke bzw. des aktuellen Hypes um die Aktie wäre dies durchaus möglich. Darauf spekulieren würde ich jetzt jedoch nicht mehr. Die jüngsten Analysen (siehe Bullet-Points oben) fassen das Geschehen gut zusammen. Vor allen Dingen auf fundamentalanalytischer Ebene fällt es mir unheimlich schwer, die Aktie zu diesen Kursen noch zu kaufen. Teslas Marktanteil beträgt gerade einmal 2 %, der anteilige Börsenwert des Unternehmen in Bezug auf alle Automobilunternehmen beträgt jedoch 50 % ! Selbst bei einem starken Wachstum erscheint das extrem teuer.

Aber auch charttechnisch gibt es einige Fragen. Allein die letzte Kaufwelle erreicht mittlerweile fast die 100-Prozent-Marke. Das sind Regionen, in denen es auch in der Vergangenheit immer wieder zu Konsolidierungen gekommen ist. Erschwerend kommt jetzt natürlich noch hinzu, dass sich keine wirklich guten Stop-Loss-Marken zur Absicherung finden lassen, die nahe am derzeitigen Kursgeschehen liegen.

Fazit: die Fantasie in der Tesla-Aktie ist groß. Zu Notierungen von 900 EUR bzw. 1.000 USD würde ich diese jedoch nicht kaufen wollen. Zu groß ist die Gefahr einer Konsolidierung/Korrektur, wenn sich der aktuelle Hype gelegt hat.

