TEXAS INSTRUMENTS - Aktie reagiert auf Zahlen mit Abschlägen

Texas Instruments gab gestern nachbörslich Quartalszahlen bekannt. Die Aktie reagiert auf diese Zahlen mit einem Abschlag. Aktuell wird sie bei 188,56 USD getaxt. Der gestrige Schlusskurs liegt bei 196,98 USD. Dabei lesen sich die Zahlen gut. Denn der Gewinn je Aktie (2,07 USD gegenüber 2,05 USD) lag über den Erwartungen. Allerdings setzte das Unternehmen 0,02 Mrd. USD weniger um, als Analysten erwartet hatten.

Nach einer langen Rally markierte die Aktie am 05. April 2021 ein Allzeithoch bei 197,58 USD. Nach einem kurzen, aber deutlichen Rücksetzer auf 175,00 USD startete am 17. Mai eine Aufwärtsbewegung.

Im Rahmen dieser Aufwärtsbewegung kam es bereits zu zwei Ausbruchsversuch über das Hoch aus dem April. In der Spitze kletterte der Wert dabei auf 202,26 USD. Gestern fiel die er knapp unter 197,58 USD zurück. Der heutige Abschlag, so er denn so bleibt, wie er sich vorbörslich andeutet, würde diesen Rückfall bestätigen.

Abschlag zum Einstieg nutzen?

Mit dem heutigen Rückschlag fällt die Aktie fast auf den Aufwärtstrend seit Mai zurück. Dieser Trend verläuft heute bei 187,35 USD. An diesem Trend könnte die Aktie wieder nach oben abdrehen und erneut gen 197,58 USD ansteigen.

Sollte es allerdings zu einem Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 186,25 USD abfallen, dann ergäbe sich ein weiteres Verkaufssignal. In diesem Fall würden Abgaben gen 175,00 USD drohen.

Fazit: Der vorbörsliche Abschlag führt die Aktie in die Nähe kurzfristig wichtiger Unterstützungen.

