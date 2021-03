‘The Nest’ by Webhelp expandiert in ganz Europa

Das Customer Experience Programm bietet ein einfaches und skalierbares Outsourcing-Angebot für schnell wachsende Unternehmen

Der weltweit führende Customer Experience (CX) und Business Solutions Provider Webhelp hat die europaweite Expansion seines Programms The Nest by Webhelp bekannt gegeben, welches Startups und Scaleups bei der Bereitstellung einer branchenführenden Customer Experience unterstützt. The Nest ermöglicht aufstrebenden Unternehmen aller Branchen ein exponentielles Wachstum durch ein maßgeschneidertes und outgesourctes CX- Angebot.

Diese Meldung erscheint zu einer Zeit, in der sich viele Jungunternehmer aufgrund der Pandemie mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert sehen und Flexibilität und ROI-Optimierung benötigen, während in ihrem Geschäftsumfeld Unsicherheit herrscht.

Chloe de Mont-Serrat, Head of The Nest, betont: "Wir freuen uns sehr, dass wir unser Angebot für Unternehmen nun in ganz Europa anbieten können. Erfolgreiche Startups verbindet eine Gemeinsamkeit – eine außergewöhnliche Customer Experience. CX Outsourcing mit einem zuverlässigen Partner ermöglicht es Unternehmen, schnell zu skalieren und gleichzeitig den ROI zu maximieren, sodass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können – das Wachstum ihres Unternehmens."

2018 in Frankreich gelauncht, unterstützt das Programm bereits einige der dynamischsten Startups, darunter viele, die in den Rankings von The French Tech Next höchste Platzierungen erreicht haben. Darüber hinaus ist Webhelp ein langjähriger Partner für zahlreiche Unicorn-Startups und verfügt über die besten Voraussetzungen, um wachstumsstarke Unternehmen bei ihrer Skalierung voranzubringen. Durch die Expansion nach Deutschland, Spanien, Großbritannien, den nordischen Ländern, den Niederlanden und der Türkei gewinnt das Programm nun eine europäische Dimension.

"Die ersten Jahre im Aufbau eines Startups können sehr komplex sein. Die Herausforderungen sind enorm: von der schnellen Skalierung in neue Märkte, über den Aufbau solider Expertise und Prozesse, um das Wachstum zu sichern, bis hin zu innovativen Produkten und Services, um sich von der Konkurrenz zu differenzieren. Unser Programm nimmt ein Stück dieser Komplexität und kann Startups bei der Bereitstellung einer herausragenden Customer Experience, bei gleichzeitiger Kostenkontrolle, unterstützen", ergänzt Tim Kirchner, Business Director The Nest, DACH.

The Nest by Webhelp überträgt die Expertise von Webhelp, dem europäischen Marktführer für CX, auf kleinere Unternehmen und basiert auf einer starken Unternehmenskultur, bei der der Mensch an erster Stelle steht. Im Fokus steht die Unterstützung der Kunden bei ihrem Unternehmenswachstum und die Schaffung von Wettbewerbsvorteilen im Bereich CX. Das Programm umfasst eine Vielzahl von Services, die individuell an Kundenbedürfnisse angepasst werden können. Dazu gehören u. a.: Omnichannel Customer Engagement Services (einschließlich Kundenbetreuung, Community Management und technischer Support), Sales Support (Kundenakquise und -bindung, Vertriebsunterstützung) und digitale Services (Content Management, Moderation Services, Digital Marketing). Das Programm ist 24/7 im Einsatz und steht in mehr als 40 Sprachen zur Verfügung.

In Ergänzung zu einer erstklassigen Customer Experience, die von Expertenteams gewährleistet wird, erhalten Kunden Zugang zur "The Nest Community". Diese Ressource schafft für seine Mitglieder zusätzliche Möglichkeiten für Mentoring, Business Development und Networking, um mit Hilfe eines strategischen Startup-Netzwerks Attraktivität zu gewinnen und bessere Ergebnisse zu erzielen.

Charles Egly, CEO von Younited Credit und eines der ersten Startups, dass sich dem "The Nest by Webhelp"-Programm angeschlossen hat, bestätigt: "In der Frühphase eines Startups versucht das Management häufig, alle Herausforderungen selbst zu meistern, manchmal zum Nachteil des Endprodukts oder des Services. Der Outsourcing-Support, als Teil des The Nest-Programms, war für die Erweiterung unseres Teams und die Bereitstellung von verstärktem Know-how von unschätzbarem Wert. Es ermöglichte uns auch einen schnelleren Eintritt in neue Märkte. Die Zusammenarbeit mit einem Outsourcing-Partner führt auf diese Weise zu höherer Effizienz, niedrigeren Betriebskosten, mehr Flexibilität und einer schnelleren Markteinführung. Ganz zu schweigen vom Zugang zu den besten Prozessen und Tools auf dem Markt, von denen die meisten für gewöhnlich zu kostspielig für ein Startup sind."

Mitbegründer und CEO von Webhelp, Olivier Duha, fasst zusammen: "Wir freuen uns, dass – trotz der COVID-19-Pandemie – die Startup-Welt immer noch boomt und das Fundraising-Tempo nicht nachgelassen hat. Letztendlich entspricht die Förderung schnell wachsender Startups schon immer unserer DNA, da wir über eine unternehmerische Kultur verfügen, die dies perfekt widerspiegelt."

ENDE

Über The Nest

The Nest by Webhelp ist ein Customer Experience (CX) Programm von Webhelp, das Startups und schnell wachsende Unternehmen dabei unterstützt, sich zu differenzieren und ihr Team schnell und effizient zu skalieren. Europaweit aktiv, ermöglicht das Programm seinen Kunden einen 24/7/365-Zugang zu seinem globalen Netzwerk aus operativen Customer Experience-Spezialisten. The Nest umfasst eine Vielzahl von Services, die individuell an Kundenbedürfnisse angepasst werden können. Dazu gehören u. a.: Omnichannel Customer Engagement Services (einschließlich Kundenbetreuung, Community Management und technischer Support), Sales Support (Kundenakquise und -bindung, Vertriebsunterstützung) und digitale Services (Content Management, Moderation Services, Digital Marketing). Kunden von The Nest erhalten Zugang zur The Nest Community, die Mentoring sowie weiteren Business Support und Leitlinien für das Wachstum und den Erfolg von Startups in ihrem Markt umfasst.

Mehr Informationen unter thenest.webhelp.com

Über Webhelp

Making business more human – für die erfolgreichsten Marken der Welt.

In Zeiten ständiger Vernetzung und Künstlicher Intelligenz kommt es umso mehr auf die zwischenmenschlichen Interaktionen an. Sie beeinflussen maßgeblich das Bild eines Unternehmens in den Herzen und Köpfen der Menschen. Making business more human – das ist unser Auftrag. Durch dieses Engagement garantieren wir mehr Kundenzufriedenheit. Und entwickeln Geschäftslösungen, die einen Mehrwert für die erfolgreichsten Unternehmen der Welt bedeuten. Mit einer Vielzahl an Dienstleistungen sind wir der starke Partner an der Seite unserer Kunden. Von Customer-Experience-Lösungen über Social-Media-Betreuung bis hin zu Zahlungsdiensten. Hunderten von Marken weltweit vertrauen uns. Aufgrund unserer Mitarbeiter, unserer Unternehmenskultur, unserer Innovationskraft und unserer Technologien. Wir von Webhelp sind davon überzeugt, dass Emotionale Intelligenz eine nachhaltige Wirkung hat. Genau wie unsere Fähigkeit, die richtige Technologie mit einer individuellen menschlichen Note zu verbinden. Und das ist der entscheidende Unterschied für unsere Kunden. Mit Webhelp profitieren Sie vom Engagement und der Erfahrung von mehr als 75.000 Game-Changern. An mehr als 150 Standorten in 50 Ländern. Dabei bringt jeder seine persönlichen Kompetenzen und sein Einfühlungsvermögen in das Unternehmen ein. Wir investieren in Menschen und deren Arbeitsumfeld. Denn wir wissen, dass Menschen, die sich frei entfalten können, positive Auswirkungen auf uns, unsere Kunden und das Geschäft unserer Partner haben. Making business more human – für mehr Kundenzufriedenheit und bessere Geschäftsergebnisse. Das wissen wir. Und daran halten wir fest. Webhelp ist mit einem Umsatz von mehr als 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2020 der europäische Marktführer in seiner Branche und strebt eine globale Führungsposition an. Webhelp gehört seit November 2019 sowohl seinem Management als auch GBL, einer weltweit führenden Investment Holding.

Mehr Informationen unter www.webhelp.com

