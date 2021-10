Im Anschluss an seine einzigartige Neuintepretation des 2019 eingeführten Pancho Villa’s Bisley Colt unternimmt The Unnamed Society mit Golden Boy den natürlichen nächsten Schritt einer Neuentwicklung des legendären Winchester Repetiergewehrs.

EVERY WINCHESTER IS UNIQUE Caliber: - Designed and manufactured in-house by L’Épée, 1839 with serial number. - Rifle architecture. - Power reserve of 8 days from single barrel. - Balance wheel frequency of 2.5 Hz / 18,000 vibrations per hour. - 342 components. - 11 jewels. - Incabloc shock protection system (Photo: Laurent-Xavier Moulin)

Golden Boy ist ein Kunstwerk in Form und Funktion, das der Geschichte des Wilden Westens und wie sie erfolgreich beendet wurde eine neu Dimension hinzufügt, die so faszinierend und inspirierend wie eh und je bleibt.

Hierbei handelt es sich um eine Neugestaltung des legendären Gewehrs mit seinem Gewehrhebel, seiner ursprünglichen Ladefunktion und seinem neu durchdachten Spannmechanismus zum Aufziehen der Zeitmessung und zur Zeiteinstellung. Der Besitz – und das Betrachten – dieses auf einzigartige Weise faszinierenden Technikmerkmals und Uhrmacherkunstwerks bringt Kindheitsträume aus einer längst vergangenen Zeit zum Vorschein, die letztendlich die Gestaltung der Form für unsere moderne Zeit unterstützten. Die Uhrzeit lässt sich äußerst wirkungsvoll sowohl auf einem Schreibtisch und einem Kaminsims als auch einer Wand anzeigen.

Mit dem Golden Boy Gewehr lässt sich nicht nur einfach die Zeit ablesen, sondern es regt auch unsere Phantasie an und trägt uns in eine Landschaft, in der die Büffel einst grasten und tapfere Männer und Frauen in unbekanntes Land vorstießen, sich behaupten mussten und eine neue Welt aufbauten.

Heute wird für die Partnerschaft zwischen TheUnnamedSociety und der Uhrenmarke l’Epée 1839das zweite Kapitel ihrer noch jungen Geschichte aufgeschlagen. Mit Golden Boyerleben Sie nun die zweite beeindruckende Kreation, die für diejenigen ausgearbeitet wurde, welche die Messlatte für die Kunst des Schenkens stets etwas höher als andere legen.

Mit dem Namen „Gun that Won the West" belegt, bleibt die Winchester eine der legendärsten Schusswaffen aller Zeiten. Das Jahr 1866 inspirierte nun auch die Golden Boy. Das Gewehr besitzt dieselben Maße und dasselbe Gewicht und vermittelt dabei auch dasselbe Gefühl wie das Original.

In der Lage, 15 Schüsse abzugeben, bevor es wieder aufgeladen werden muss, war das Original nicht nur viel praktischer als ein einschüssiges Gewehr, sondern ermöglichte eine exzellente Handhabung und Schussgenauigkeit ohne aufwendiges Training.

Der Uhrmacher hält diesen entscheidenden Moment fest, wenn eine Gewehrsalve geladen und das Gewehr für das Abfeuern vorbereitet wird: durch das Aufziehen des Uhrmechanismus „lädt das Gewehr" – auf exakt dieselbe Weise. Durch das fünfzehnmalige Betätigen des Hebels – so als ob fünfzehnmal hintereinander geladen würde - wird der Mechanismus vollständig für eine 7-tägige Ladereserve aufgezogen.

Das Wunderwerk im Herzen jeder Golden Boy entspricht der Tatsache, dass sie als maßgeschneiderte Kreation entwickelt wurde, die vollständig auf die Wünsche des Besitzers ausgerichtet wurde. Für den Gewehrempfänger, den Lauf und das Röhrenmagazin kann der Besitzer zwischen Stahl, 18K Gelbgold, Rot- oder Weißgold und Palladium und für den Schaft und Vorderschaft zwischen verschiedenen exotischen Hölzern wählen.

