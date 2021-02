Thyssenkrupp: Absage an Liberty Steel belastet nur kurz – Aktie beendet Woche im Plus und bleibt Spitzenreiter im MDax

Der Verzicht von Thyssenkrupp auf einen Verkauf des Stahlgeschäfts hat die Anleger am Donnerstag verschreckt. Der Kurs sackte zum Handelsschluss um fast fünf Prozent auf 10,885 Euro ab, nachdem er zwischenzeitlich sogar wieder in grünes Terrain gedreht hatte. Am Ende überwog aber die Enttäuschung über den zunächst verpassten Verkauf.

Der Industriekonzern wird sein Stahlgeschäft nicht an den britischen Konkurrenten Liberty Steel veräußern. Die Gespräche scheiterten an unterschiedlichen Preisvorstellungen. Der Ruhrkonzern will die Stahlaktivitäten nun vorerst aus eigener Kraft entwickeln. Damit rücken zwei Optionen in den Vordergrund: Neben der Fortführung unter dem eigenen Dach stand zuletzt auch eine mögliche Abspaltung zur Debatte.

„Das ist keine Überraschung“, kommentierte Analyst Christian Obst von der Baader Bank zur Absage an einen Verkauf an Liberty Steel. Kurzfristig könne die Entscheidungen einige Investoren zwar enttäuschen, die sie als Indiz für ein Nachlassen des Konzernumbaus deuten könnten. In der sich bessernden Marktlage könne der Schritt aber durchaus sinnvoll sein, zumal sich die Fortschritte beim Konzernumbau vorteilhaft auch auf die Stahlaktivitäten auswirken dürften.

Er habe einen Verkauf an Liberty Steel ohnehin nicht als besonders sinnvoll erachtet, fügte Obst hinzu. Plausibler sei eine mittelfristige Abspaltung des Stahlgeschäfts. „Auf sich allein gestellt, könnte Steel Europe viel flexibler mit anderen kooperieren, vor allem mit Blick auf den Übergang zur Produktion von ‚grünem Stahl'“, schrieb der Experte.

Analyst Luke Nelson von JPMorgan wies indes darauf hin, dass die Essener im Rahmen der „Strategie 20-30“ erst einmal viel Geld in die Hand nehmen müssten. Auszahlen dürften sich diese Investitionen bis Mitte des Jahrzehnts wohl nur begrenzt. Zudem habe Steel Europe hohe Pensionsverpflichtungen, die die Barmittel belasteten.

Obwohl die Absage an Liberty Steel den Kurs von Thyssenkrupp diese Woche belastet hat, kann das Papier auf ein Plus von mehr als 3 Prozent in den vergangenen 5 Handelstagen zurückblicken. Seit Jahresanfang ist die Aktie des Mischkonzerns aus Essen der Spitzenreiter im MDax und hat schon fast 40 Prozent an Wert gewonnen.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Tobias Arhelger / shutterstock.com