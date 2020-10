THYSSENKRUPP - Angebliche Offerte für Stahlsparte lässt Aktienkurs explodieren

ThyssenKrupp AG - WKN: 750000 - ISIN: DE0007500001 - Kurs: 5,124 € (XETRA)

Die zuletzt stark gebeutelte ThyssenKrupp-Aktie feiert heute ein grandioses Comeback. Über 20 % legt die Aktie in der heutigen Eröffnungsphase zu. Einem Pressebericht nach will das britische Unternehmen Liberty Steel für das gesamte Stammgeschäft von ThyssenKrupp eine Offerte abgeben. Erst Ende Juli hatten die Essener die Aufzugsparte für gut 17 Mrd. EUR an Finanzinvestoren verkauft und sich damit finanziell Luft verschafft. Mit diesem Geld wollte man den Konzernumbau vorantreiben, da auch der Stahlbereich Probleme hat. Wie es newstechnisch weiter geht, erfahren Sie wie immer live auf Guidants-News!

Technisch gesehen sind die heutigen Kursgewinne ein für die Käufer wichtiger Schritt. Mit diesen wird der Unterstützungsbereich bei 3,95 EUR bestätigt, da es hier in den letzten Tagen zu einer Bodenbildung gekommen ist, die heute vollendet wurde. Jetzt könnte man sich den nächsten Herausforderungen widmen und die beginnen im Widerstandsbereich bei 5,682 EUR und ziehen sich bis gut 6 EUR hin. Erst eine Rückeroberung dieser Widerstandszone würde weiteres Aufwärtspotenzial freimachen.

Andererseits ist trotz der jüngsten Kursgewinne Vorsicht geboten. Dies liegt nicht nur daran, dass mit den aktuellen Gewinnen schon ein ordentlicher Teil des Aufwärtspotenzials verbraucht wurde. Vielmehr muss auch die mittelfristige Underperformance der Aktie angesprochen werden, die die Bullen einbremsen könnte. Parallel dazu darf man sich die Frage stellen, was ThyssenKrupp eigentlich noch bleibt, wenn man jetzt auch noch das Kerngeschäft veräußert? Die Risiken in der ThyssenKrupp-Akte sind also nicht verschwunden, auch wenn es momentan einen Lichtblick gibt. Dieser kann jedoch schnell verpuffen.

ThyssenKrupp AG Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)