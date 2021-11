TYAN präsentiert für HPC und KI optimierte Serverplattformen auf der SC21

Mehr Leistung für High Performance Computing, Virtualisierung, Inferenz- und Deep Learning-Anwendungen mit Intel® Xeon® der 3.Generation

TYAN®, ein branchenführender Entwickler von Serverplattform-Designs und ein Tochterunternehmen der MiTAC Computing Technology Corporation, stellt eine Reihe von HPC- und KI-Serverplattformen, die auf Intel® Xeon® der 3.Generation basieren und für Unternehmen und Rechenzentren optimiert sind, auf dem virtuellen SC21-Event bis zum 18.November vor.

„Mit den Fortschritten im Cloud Computing, der IoT-Einführung und 5G werden Daten zunehmend überall und von allen Quellen generiert. Daher benötigen datengetriebene Unternehmen eine leistungsstarke Basis, die mit den sich verändernden Märkten und ihren Wettbewerbern Schritt halten kann“, so Danny Hsu, Vice President, Server Infrastructure Business Unit der MiTAC Computing Technology Corporation. „Die HPC- und KI-Plattformen von TYAN bieten Unternehmen die richtige Grundlage für Skalierbarkeit und Leistung zum Aufbau ihrer Rechenzentren.“

Höhere Leistung für HPC und KI

Die HPC- und KI-Plattformen von TYAN basieren von Intel Xeon Scalable Prozessoren der 3.Generation und sind darauf ausgelegt, die Leistung für eine breite Palette rechenintensiver Workloads wie beispielsweise High Performance Computing, Deep Learning und Virtualisierungsanwendungen zu beschleunigen. Der Thunder HX TS75-B7122 ist ein 2U-System, das für KI-Inferenz- und In-Memory-Computing-Workloads entwickelt wurde. Er unterstützt zwei Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 3.Generation, 32 DDR4-DIMM-Steckplätze, zwei PCIe 4.0 x16-Steckplätze für aktiv gekühlte GPUs mit doppelter Breite und zwölf werkzeuglose 3,5-Zoll-SATA-Laufwerkseinschübe mit bis zu vier NVMe-U.2-Schnittstellen.

Der Thunder HX FT65T-B5642 ist ein 4U-Single-Socket-Pedestal-Server. Er wurde für kleinere HPC-Workloads entwickelt, die eine hohe Rechenleistung am Arbeitsplatz erfordern. Das System verfügt über einen einzelnen Intel Xeon Scalable-Prozessor der 3.Generation, acht DDR4-3200-DIMM-Steckplätze, acht 3,5-Zoll-SATA- und zwei werkzeuglose NVMe-U.2-Hot-Swap-Laufwerksschächte. Der FT65T-B5642 unterstützt zwei PCIe 4.0 x16-Steckplätze mit doppelter Breite für GPUs zur Beschleunigung von HPC-Anwendungen.

Der Thunder HX FT83A-B7129 von TYAN ist ein 4U-Supercomputer mit zwei Sockeln, der bis zu zehn Hochleistungs-GPU-Karten unterstützt. Mit zwei Intel Xeon Scalable Prozessoren der 3.Generation und 32 DDR4 DIMMs bietet die FT83A-B7129 Plattform eine herausragende heterogene Rechenleistung für eine Vielzahl von GPU-basierten wissenschaftlichen Hochleistungsrechnern, KI-Training, Inferenz- und Deep-Learning-Anwendungen. Das System ist mit zwölf werkzeuglosen 3,5-Zoll-Laufwerksschächten und Unterstützung für bis zu vier NVMe-U.2-Schnittstellen ausgestattet.

Darüber hinaus ist das Tempest HX S7120 ein Mainstream-Server-Motherboard mit einem SSI EEB-Formfaktor (12" x 13,1"), und das Tempest HX S5642 ist ein Standard-Server-Motherboard mit einem SSI CEB-Formfaktor (12" x 10,6"). Das S7120 unterstützt zwei Prozessoren, 16 DDR4-3200 DIMM-Steckplätze, zwei 10GbE- oder GbE-Onboard-Netzwerkverbindungen, drei PCIe 4.0 x16- und zwei NVMe M.2-Steckplätze. Das S5642 ist mit einem einzelnen Prozessorsockel, acht DDR4-3200 DIMM-Steckplätzen, zwei 10GbE-Anschlüssen und einem GbE-LAN-Anschluss, drei PCIe 4.0 x16- und zwei NVMe M.2-Steckplätzen ausgestattet.

