UBS belässt ABB auf 'Buy' - Ziel 27 Franken

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ABB nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Franken belassen. Der Automationskonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz des konservativen Ausblicks auf das Schlussquartal sehe er noch ungenutztes Wachstumspotenzial nach dem Verkauf von Unternehmensaktivitäten. Die Konsensschätzungen hätten erheblich Luft nach oben. Die Kapitalmarktveranstaltung am 19. November könnte ein wichtiger Kurstreiber für die Aktie werden./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2020 / 18:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2020 / 18:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.