UBS belässt Axa auf 'Neutral' - Ziel 23 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axa auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Es sei nun an der Zeit, den Blick von den mit dem Coronavirus verbundenen Verlusten ab- und den neuen Prämien zuzuwenden, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Hier habe die Axa für 2022 in einem hart umkämpften Markt mit 5 bis 6 Prozent nur begrenztes Aufwärtspotenzial beim Gewinn je Aktie./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2020 / 16:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.