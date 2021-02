UBS belässt Knorr-Bremse auf 'Buy' - Ziel 124 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Der überraschende Tod des Unternehmensgründers Heinz Hermann Thiele markiere das Ende einer Ära, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Am Markt könnte nun Unsicherheit aufkommen, was dies für den Bremssystemhersteller bedeute, an dem Thiele fast 60 Prozent besessen habe. Er glaube aber, dass eine gute Kombination aus Thieles altem Führungsstil und neuen Ansätzen gefunden werden könne./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 23:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2021 / 23:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.