UBS belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rheinmetall nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Nachdem die Vorab-Zahlen besser als erwartet gewesen seien, hätten die nun vorgelegten Zahlen für die einzelnen Sparten keine Überraschungen mehr gebracht, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Papiere seien unlängst unter Druck geraten wegen Risiken im Zusammenhang mit dem Ausgang der Bundestagswahl im September. Kurzfristig sei die Auftragspipeline im Rüstungssegment aber sehr gut. Rheinmetall hänge hier nicht so stark von Aufträgen aus Deutschland nach der Wahl ab, denn die Bücher für Aufträge aus dem Ausland seien voll./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2021 / 07:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2021 / 07:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.