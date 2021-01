UBS belässt Saint-Gobain vorerst auf 'Neutral' - Ziel 38 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain nach starken Eckdaten zum vierten Quartal vorerst auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Gregor Kuglitsch kündigte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Überprüfung seines Bewertungsmodells für den Baustoffkonzern an. Die Konsensschätzungen für 2021 dürften steigen und die Aktie sehr positiv reagieren./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2021 / 17:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2021 / 17:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.