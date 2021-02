UBS belässt Salesforce auf 'Buy' - Ziel 300 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Salesforce auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Im Vergleich zum eher dürftigen Bericht zum dritten Quartal sei das nun vorgestellte Ergebnis für das vierte Geschäftsjahresviertel wieder deutlich besser, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Freitag vorliegenden Studie. Salesforce sei fünfmal so groß wie der Konkurrent Workday, die Aktie werde aber trotz vergleichbaren Wachstums mit einem deutlichen Abschlag gehandelt./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / 08:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2021 / 08:32 / GMT

