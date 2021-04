UBS belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 1860 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 1860 Pence belassen. Sowohl im integrierten Gasgeschäft als auch in der Erschließung und Förderung (Upstream) dürften die künftigen Ergebnisse des Konzerns den Anstieg der Energiepreise widerspiegeln, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/ag

