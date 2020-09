UBS belässt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 325 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla mit Blick auf eine Veranstaltung des Elektroautobauers zum Thema Autobatterien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Angesichts der hohen Erwartungen vor der Veranstaltung dürfte der Markt zunächst negativ auf die relativ langen Zeitfristen reagieren, die Unternehmenschef Elon Musk für die in Aussicht gestellten Innovationen genannt habe, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So müssten die Anleger auf das versprochene neue 25 000-Dollar-Modell drei Jahre warten./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2020 / 06:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2020 / 06:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.