UBS hebt Saint-Gobain auf 'Buy' und Ziel auf 47,50 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Saint-Gobain von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 38,00 auf 47,50 Euro angehoben. Obwohl bei dem französischen Baustoffkonzern die Verbesserungen auf operativer Ebene immer mehr an Bedeutung gewönnen, würden die Aktien weiterhin recht niedrig bewertet, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kuglitsch erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2021 / 17:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2021 / 17:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.