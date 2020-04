UBS-Manager spenden Millionen zur Bekämpfung des Coronavirus

Zürich (Reuters) - Die Spitzenmanager der Schweizer Großbank UBS geben einen Teil ihres Gehalts für die Bekämpfung des Coronavirus ab.

"Meine Kollegen in der Geschäftsleitung haben sich bereits verpflichtet, 50 Prozent ihrer Fixgehälter für die nächsten sechs Monate für Zwecke zu spenden, die im Zusammenhang mit Covid stehen", sagte Konzernchef Sergio Ermotti am Donnerstag zu Bloomberg TV. Er selbst spende eine Million Franken gegen die Epidemie, die in seinem Heimatkanton Tessin viele Opfer gefordert hat. Einschließlich Bonus erhielt Ermotti für 2019 ein Gesamtgehalt von 12,5 Millionen Franken, die 13-köpfige Geschäftsleitung insgesamt 102,1 Millionen.