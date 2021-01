UBS schlägt Roche-Chefjuristin als Verwaltungsrätin vor

Zürich (Reuters) - Die UBS will ihren Verwaltungsrat mit zwei Industrie-Vertretern verstärken.

Die Chefjuristin des Pharmakonzerns Roche, Claudia Böckstiegel, soll von den Aktionären auf der Generalversammlung vom 8. April in das Gremium gewählt werden, wie UBS am Dienstag mitteilte. Als zweiter Neuling schlägt die Schweizer Großbank den Präsidenten des Parfüm- und Duftstoffunternehmens Firmenich, Patrick Firmenich, vor. Früheren Angaben zufolge will sich dagegen die Volkswirtin Beatrice Weder di Mauro nach neun Jahren aus dem Verwaltungsrat verabschieden. Angesichts der Covid-19 Pandemie sei sie im vergangenen Jahr verstärkt gebeten worden, internationale Regierungsinstitutionen zu beraten.