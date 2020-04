UBS will die Dividende in zwei Tranchen ausschütten

Das Schweizer Bankhaus UBS Group AG (ISIN: CH0244767585) will die angekündigte Dividende von 0,73 US-Dollar (ca. 0,67 Euro) nach einer Aufforderung der Schweizer Finanzmarktaufsicht in zwei Tranchen ausschütten. So soll eine Dividende von 0,365 US-Dollar am 7. Mai 2020 ausgeschüttet werden. Die zweite Tranche soll im vierten Quartal ausgeschüttet werden. Hierüber soll eine ausserordentliche Generalversammlung am 19. November 2020 abstimmen.

Die Generalversammlung findet am 29. April 2020 statt. UBS betonte, der Forderung der Finanzmarktaufsicht Folge zu leisten, obwohl es die starke Kapital-, Liquiditäts- und Finanzierungsposition von UBS erlaubt hätte, ihre Kunden und die Wirtschaft zu unterstützen und gleichzeitig die Dividende in voller Höhe auszuzahlen. UBS rechnet aktuell mit einem Gewinn von 1,5 Mrd. US-Dollar für das erste Quartal 2020.

Aufgrund des Coronavirus und den behördlich verordneten Maßnahmen ist keine physische Teilnahme an der Generalversammlung möglich. Die Generalversammlung wird online live auf Deutsch und Englisch im Internet übertragen.

Auch Wettbewerber Credit Suisse wird die Dividende nun in zwei Tranchen ausschütten.

