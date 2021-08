Über Warren Buffett, den Preis der Sicherheit & die Coca-Cola-Aktie

Warren Buffett hat wirklich eine Menge Dinge gesagt. Ohne jetzt zu weit ausholen zu wollen, ist eines der Zitate, die mich in letzter Zeit mehr beschäftigen, sinngemäß das Folgende: Es gibt selten Sicherheit an der Börse. Wenn es jedoch Sicherheit gibt, so hat sie häufig einen hohen Preis.

Wir können das bei vielen Aktien grundsätzlich erkennen. Egal ob es Waste Management mit seinem Quasi-Entsorgungs-Monopol in weiten Teilen der USA ist. Oder auch bei Apple, einer Warren-Buffett-Top-Beteiligung, wo sich das Ökosystem immer weiter bezahlt macht. Sicherheit besitzt in der Praxis entsprechend häufig den Preis, dass sie mit einer geringeren Rendite einhergeht.

Allerdings müssen wir nicht in die Top-Beteiligungen schauen, nicht auf unbekannte Namen. Nicht einmal in das Tech-Segment. Nein, auch eine klassisch konservative Dividendenaktie wie die von Coca-Cola könnte auf dieses Zitat jetzt perfekt zugeschnitten sein.

Die Coca-Cola-Aktie & der Preis der Sicherheit

Ich denke, wir müssen nicht viel darüber diskutieren, dass die Coca-Cola-Aktie für eine Menge Qualität steht. Die Marke ist fast überall auf der Welt bekannt. Kiosks, Restaurants, Supermärkte, Discounter, Tankstellen, Imbissbuden und Fast-Food-Ketten setzen auf die Marke. Und alles dazwischen, das ich vielleicht noch vergessen habe.

Diese Sicherheit könnte jetzt wieder einen deutlich höheren Preis besitzen, so wie Warren Buffett es mit seinem Zitat ausgesagt hat. Im letzten Quartal könnte Coca-Cola erneut auf ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,62 US-Dollar, beziehungsweise auf bereinigter Basis von 0,68 US-Dollar kommen. Mit Blick auf ein Ausschüttungsverhältnis in Höhe von 67,7 %, beziehungsweise 61,7 % können wir sagen: Die Dividende, maßgeblich für viele Investitionsthesen von Einkommensinvestoren, ist absolut sicher.

Auch die Historie vermittelt ein starkes Gefühl von Sicherheit. Coca-Cola dürfte mit seiner nächsten Dividendenerhöhung - die operativ locker drin sitzen dürfte - das sechste Jahrzehnt mit konsequenten, jährlichen Anhebungen der Ausschüttungssumme je Aktie starten. Ohne Zweifel lässt sich auch hier eine starke Qualität erkennen.

Ein Preis für diese Sicherheit ist, naja, eben der Preis. Mit einer Dividendenrendite von gerade noch so 3 % ist der Wert vergleichsweise gering, das Dividendenwachstum ist mit zuletzt knapp über 2 % moderat. Wenn wir den operativen Turnaround jetzt nach der turbulenten COVID-19-Phase ausblenden, dürfte das operative Wachstum ebenfalls überschaubar bleiben. Auch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis in einer Spanne von zwischen 26 und 28 für das laufende Geschäftsjahr ist für das Wachstum jedenfalls nicht günstig. Sicherheit hat ihren Preis, darauf müssen Investoren sich bei der Coca-Cola-Aktie einlassen.

Was wir aus diesem Zitat von Warren Buffett lernen können

Dieses Zitat von Warren Buffett über den Preis der Sicherheit trifft auf die Coca-Cola-Aktie daher für mein Empfinden jetzt wieder zu. Dividendenrendite, Kurs-Gewinn-Verhältnis und moderates Wachstum formen eine eher teure Bewertung. Wobei ich explizit offen lassen möchte, ob die Qualität der Aktie das nicht teilweise wert sein kann. Trotzdem ergeben sich für Foolishe Investoren drei wesentliche Erkenntnisse:

Erstens: Dass wir für Sicherheit einen hohen Preis bezahlen müssen. Wenn das unser Anspruch ist, müssen wir Abstriche bei der Rendite hinnehmen. Den heiligen Gral oder einen idealen Kompromiss aus Chance und Risiko gibt es in der Regel nicht.

Zweitens: Wir können, wenn die Sicherheit kurzfristig entweicht, trotzdem höhere Renditen erhalten. Bei der Coca-Cola-Aktie wäre das beispielsweise der Zeitpunkt der Pandemie mit starken Absatzeinbußen im Unternehmenskundengeschäft gewesen. Zwischenzeitig brach das Ergebnis je Aktie auf 0,41 US-Dollar ein, was gerade ausgereicht hat, um die Dividende zu decken. Zu diesem Zeitpunkt wären teilweise deutlich über 4 % Dividendenrendite möglich gewesen.

Drittens: Wir können auf andere Aktien setzen, die noch nicht den Preis der Sicherheit beinhalten, so wie Warren Buffett es in seinem Zitat skizziert. Wenn diese Aktien dann langfristig-orientiert ihre Stärken ausspielen und zu „teuren“ Qualitätsaktien reifen, ist das ein Weg, der für überproportionale Renditen über lange Zeiträume spricht. Der Preis für diesen Ansatz ist jedoch definitiv ein höheres Risiko - häufig ist es der Preis in einem diversifizierteren Portfolio jedoch wert.

Schauen wir uns in diesem Sinne die Top-Artikel der letzten Woche an!

Der Artikel Über Warren Buffett, den Preis der Sicherheit & die Coca-Cola-Aktie ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

