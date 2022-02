UN-Sicherheitsratssitzung zu Nordkorea auf Freitag verlegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea ist von Donnerstag auf Freitag verlegt worden. Das teilten Diplomaten am Mittwoch am Sitz der Vereinten Nationen in New York mit. Das Treffen des mächtigsten UN-Gremiums soll hinter verschlossenen Türen stattfinden. Nordkorea hatte am Montag den ersten Test einer atomwaffenfähigen Mittelstreckenrakete seit 2017 bestätigt. Eine solche Rakete könnte auch die US-Pazifikinsel Guam treffen. Der Test einer Rakete vom Typ Hwasong-12 habe ihre Genauigkeit und Wirksamkeit belegt, berichteten die Staatsmedien des kommunistischen Landes./scb/DP/he