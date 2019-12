UNDER ARMOUR - Ist das Comeback perfekt?

In den vergangenen Monaten deckelte der EMA200 immer wieder das Kurseschehen. An dieser gleitenden Durchschnittslinie standen die Verkäufer bereit. mehrfach kam es dort zu Gewinnmitnahmen. Mit dem jüngsten Kursanstieg wurde diese Hürde jedoch überwunden. Ein kleines Kaufsignal ist aktiv, ebenso steht eine mittelfristige Umkehrformation (Doppelboden) unmittelbar vor der Vollendung. Der Wert könnte ab jetzt interessant werden für weiter steigende Kurse auf mittelfristige Sicht.

Zweites Kaufsignal in Kürze?

Ausgehend vom Septemberhoch bei 21,88 EUR kam es am Freitag zu Gewinnmitnahmen. Diese könnten sich noch fortsetzen und zu einem Pullback bis 20,50 - 20,80 USD ausdehnen. Dort liegt auch der EMA200. Geht es früher oder später nachhaltig über 21,88 USD, sind weiter steigende Notierungen bis 24,35 - 24,70 bzw. 25,70 USD möglich. Darüber hinaus wäre Platz bis 28,74 USD.

Alternativ kommt es zu tiefen Rücksetzern bis 19,30 - 19,70 USD. Erst bei einem nachhaltigen Rückfall unter 19 USD trübt sich das kurzfristige Bild wieder ein. Abgaben bis 18 und ggf. 16,505 - 16,90 USD könnten dann folgen.

