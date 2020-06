Ungarische MVM legt E.ON Gebot für Innogys Vertriebsgeschäft in Tschechien vor

Prag (Reuters) - Der ungarische Versorger MVM hat dem Energiekonzern E.ON ein Angebot für das von Innogy

übernommene Vertriebsgeschäft für Strom und Gas in Tschechien

vorgelegt.

Der tschechische Markt gehöre in der Region zu den wichtigsten seines Unternehmens, bestätigte MVM-Chef Gyorgy Kobor am Mittwoch in einer Email der Nachrichtenagentur Reuters. MVM habe ohne Partner die Offerte unterbreitet.

E.ON muss das Geschäft im Zuge der Freigabe des Innogy-Deals durch die EU-Kommission abstoßen. E.ON wollte sich zum Stand nicht äußern.