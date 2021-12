URANIUM Energy - Könnte wieder durchstarten

Ab 20. Oktober konnte der Aktienkurs regelkonform hochdynamisch über die charttechnische Barriere bei 3,66 USD ausbrechen. Das Hoch der Ausbruchbewegung wurde am 12. November bei 5,768 USD erreicht. Der Aktienkurs fiel zurück. Diese so genannte Pullbackbewegung erfolgte überschießend. Sprich es gab einen Rückfall unter das Ausbruchsniveau von 3,663 USD. Oberhalb des roten EMA200, der derzeit bei 3,072 USD als dynamische Unterstützung im Markt liegt, konnte sich das Kursgeschehen zuletzt aber stabilisierend auspendeln. Wahrscheinlich wird ein erneuter Anstieg in Richtung 5,768 USD. Mit dicken blauen Pfeilen visualisiere ich in den Prognoseskizzen Signale, die m.E. stark sind. Mit dicken schwarzen moderate bis gute Signale. Mit dünnen, grauen visualisiere ich schwache Signale.

Uranium Energy Corp.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)