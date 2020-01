US-China-Handelsvertrag kurz vor Unterzeichnung noch nicht fertig

Washington (Reuters) - Wenige Tage vor der geplanten Unterzeichnung einer Teileinigung im US-chinesischen Handelsstreit steht US-Regierungsvertretern zufolge der Vertragstext noch nicht endgültig fest.

Es fehle noch die Übersetzung des 86-seitigen Dokuments ins Chinesische, räumte US-Handelsberater Peter Navarro auf CNBC ein. Wirtschafsberater Larry Kudlow sagte Fox News, die Übersetzung sei "praktisch vollständig", der Zeitplan werde eingehalten. Für die am Mittwoch (15. Januar) im Weißen Haus geplante Unterzeichnungszeremonie hat die US-Regierung bereits mindestens 200 Personen eingeladen. Es werden vor allem Vertreter aus Peking und den vom Handelsstreit betroffenen US-Bundesstaaten erwartet, wenn Präsident Donald Trump und der chinesische Vize-Regierungschef Liu He den Vertrag unterschreiben.

Trump selbst hatte am Donnerstag dem Fernsehsender ABC gesagt, die Unterzeichnung könne sich verzögern und kurz nach dem 15. Januar erfolgen. Die USA und China hatten sich Mitte Dezember nach montagelangem Gezerre auf ein erstes Teilabkommen in ihrem seit Monaten anhaltenden Handelsstreit geeinigt. Die Amerikaner sagten unter anderem zu, einige ihrer Zölle auf chinesische Waren zu reduzieren. Im Gegenzug wollen die Chinesen mehr Waren aus der US-Landwirtschaft, der Industrie und dem Energiesektor kaufen.

Kurz nach der Einigung hatte Trump die Zeremonie zur Unterzeichnung angekündigt. Damals war noch von einer Teilnahme des chinesischen Präsidenten Xi Jinping die Rede. In der Vergangenheit war es bei Handelsabkommen der beiden größten Wirtschaftsmächte mitunter in letzter Minute zu Komplikationen gekommen. So wurde im Mai 2019 auf eine Vereinbarung verzichtet, nachdem die Pekinger Führung aus dem Entwurfstext rechtlich bindende Passagen gestrichen hatte.