US INDIZES - Mit bärischem Reversal

Dow Jones Tendenz

Aufwärts/Seitwärts

Dow Jones Rückblick

Der Dow Jones Industrial Average® ging um den Jahreswechsel weiter den Weg des geringsten Widerstands (gen Norden) und erreichte gestern erneut ein marginales neues Allzeithoch. Nach dem Sitzungsprotokoll des jüngsten Fed-Meetings um 20 Uhr gestern Abend war dann aber Schluss mit lustig und es wurden einige Chips vom Tisch genommen.

Dow Jones Ausblick

Nach dem neuen Allzeithoch ist die gestrige Tageskerze kurzfristig klar bärisch zu interpretieren. der Rund von einem Allzeithoch zum nächsten dürfte damit erst einmal beendet worden sein und da ist auch gut so. Unterhalb von 37.000 Punkten muss hier in den kommenden Handelstagen tendenziell eine überfällige Abwärtskorrektur eingeplant werden in den Bereich um 35.000 Punkte, potenziell deutlich tiefer. Ein neues Allzeithoch per Tagesschlusskurs negiert dieses kurzfristig präferierte bärische Szenario.

Dow Jones Chart

Dow Jones Widerstand

37.000+37.250

Dow Jones Unterstützung

36.000+35.000

Dow Jones Index Chartanalyse Tageschart

Nasdaq Rückblick

Der Hightech-Index konnte in den vergangenen Tagen im Gegensatz zu S&P500 und Dow Jones Industrial Average kein neues Allzeithoch generieren und geriet in den letzten beiden Handelsstunden am gestrigen Abend auch am stärksten unter Druck - der Index zeigt somit im Vergleich ganz klar relative Schwäche.

Nasdaq Ausblick

Die größte Blase an der Wall Street existiert bei den großen Technologiewerten wie Tesla & Co., da darf es auch nicht verwundern wenn da in kürzester Zeit mal viel Luft raus geht. Nach kurzen Stabilisierungsversuchen in der ersten Handelshälfte sollte es heute weiter gen Süden gehen. Mit dem gestrigen Abwärtsmomentum im Rücken dürften die Bären keinerlei Probleme haben mit den Unterstützungen um 15.700 und 15.500 Punkten.

Nasdaq Tendenz

Abwärts

Nasdaq Chart

Nasdaq Widerstand

15.999+16.500

Nasdaq Unterstützung

15.700+15.500

Nasdaq100 Chartanalyse (1D-Chart)

S&P 500 RückblickNach dem neuen Allzeithoch vom Vortag meldeten sich die Bären gestern wieder zurück, der Index ist damit nun bereits schon wieder über 100 Punkte vom (vor-) gestrigen Allzeithoch entfernt.

S&P 500 AusblickDie gestrige Tageskerze sollte einen kurzfristigen Stimmungsumschwung eingeleitet haben. Dementsprechend ist spätestens in der kommenden Handelswoche mit weiterem Abwärtsdruck Richtung 4.500 bis 4.550 Punkte zu rechnen. Erholungen können dementsprechend tendenziell für den Einstieg auf der Shortseite genutzt werden.

S&P 500 TendenzAufwärts/Seitwärts

S&P 500 Chart

S&P Widerstand4.724+4.750

S&P Unterstützung4.675+4.550

S&P500 Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)