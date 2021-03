US-Konjunkturpaket schiebt Schweizer Börse kräftig hoch

Zürich (Reuters) - Grünes Licht für das 1,9 Billionen Dollar schwere US-Konjunkturpaket durch den Senat hat der Schweizer Börse zum kräftigsten Anstieg seit gut vier Monaten verholfen.

Der Standardwerteindex SMI zog bis zum Nachmittag 2,1 Prozent auf 10.830 Punkte an. Stärker hatte das Bluechip-Barometer letztmals Anfang November zugelegt. Von den Corona-Wirtschaftshilfen, die am Dienstag noch vom Repräsentantenhaus abgesegnet werden müssen, versprechen sich die Anleger Schub für die globale Wirtschaft.

Alle 20 Schweizer Bluechips zogen an. An die Spitze setzten sich Industrie- und Finanzwerte, die von einem Wirtschaftsaufschwung am stärksten profitieren dürften. Der Elektrotechnikkonzern ABB gewann 3,9 Prozent an Wert. Um drei Prozent und mehr stiegen die Aktien der Luxusgüter-Hersteller Richemont und Swatch sowie die Versicherungsgesellschaften Swiss Life und Swiss Re. Die Anteile der Grossbank UBS, des Versicherers Zurich und des Zementproduzenten LafargeHolcim rückten mehr als zwei Prozent vor.

Gebremst wurde der Markt von den als krisensicher geltenden und in Boomzeiten weniger gefragten Indexschwergewichten: Der Lebensmittelkonzern Nestle und der Pharmariese Roche hinkten dem Markt mit 0,7 beziehungsweise 1,6 Prozent Kursplus hinterher.