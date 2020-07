USA verlassen Weltgesundheitsorganisation in einem Jahr

Washington (Reuters) - Nach einem Streit über das richtige Vorgehen in der Coronakrise werden die USA der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einem Jahr den Rücken kehren.

Das Austrittsdatum 6. Juli 2021 gaben die Vereinten Nationen (UN) am Dienstag bekannt. US-Präsident Donald Trump hatte den Schritt Ende Mai angekündigt. Er wirft der WHO vor, in der Coronakrise als Marionette Chinas agiert zu haben. Als Ausgangspunkt der Pandemie gilt die zentralchinesische Stadt Wuhan. Bereits im April hatte Trump die US-Zahlungen für die unter dem Dach der UN angesiedelte internationale Organisation eingestellt. Laut WHO-Internetseite schulden die Vereinigten Staaten der Einrichtung derzeit mehr als 200 Millionen Dollar an Pflichtbeiträgen. Ein WHO-Sprecher sagte, die Organisation prüfe, ob alle Bedingungen für einen Austritt erfüllt seien. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte die WHO als außerordentlich wichtig im weltweiten Kampf gegen das neuartige Coronavirus bezeichnet. Trumps Politik folgt der Devise "America First". Damit gibt er den amerikanischen Interessen höchsten Vorrang und dringt auf einen Rückzug aus multilateralen Verpflichtungen. Daher haben die USA bereits mehrere UN-Organisationen verlassen.