UVD Robots erhält vom weltweit operierenden Facility-Management-Unternehmen ISS Auftrag über die Lieferung autonomer Desinfektionsroboter

Neue Partnerschaft setzt höhere Maßstäbe in puncto Hygiene und Sicherheit, damit die Mitarbeiter bedenkenlos an ihre Arbeitsplätze zurückkehren können

Blue Ocean Robotics, der Hersteller der UVD Robots zur autonomen Desinfektion mit UV-C-Licht, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von ISS World Services, einem in den Bereichen Workplace Experience und Facility Management weltweit führenden Unternehmen, mit der Lieferung autonomer Desinfektionsroboter beauftragt wurde, um das weltweite Angebotsspektrum von ISS zu erweitern.

Dank diesem Vertrag kann ISS seinen mehr als 60.000 Kunden in über 30 Ländern aus den Bereichen Gesundheitswesen, Pharma, Life Sciences, Banken und Finanzdienstleistungen sowie Industrie und Fertigung Desinfektionsleistungen in Krankenhausqualität anbieten. Mithilfe von UVD Robots sind Einrichtungen in der Lage, die Übertragung von Krankheiten zu reduzieren, da diese 99,99 Prozent aller Bakterien und Viren in jedem Raum unschädlich machen.

„Für die Rückkehr der Mitarbeiter an ihre Arbeitsplätze müssen die Unternehmen Möglichkeiten für den persönlichen Austausch vor Ort wiederherstellen und den Mitarbeitern ein sicheres Arbeitsumfeld bereitstellen, das sehr hohen Hygienestandards entspricht. Darüber hinaus müssen sie auch die emotionale Verbindung wiederherstellen und das Vertrauen der Mitarbeiter in die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze stärken. Die Möglichkeit, eine wirksame Desinfektion etwa mit UVD Robots anzubieten, ist eine leistungsstarke, effektive Möglichkeit für unser Unternehmen, an die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden anzuknüpfen und diese zu erfüllen“, so Anders Høj, Leiter des Bereichs Methods & Technologies, Cleaning von ISS World Services.

Claus Risager, CEO von Blue Ocean Robotics, freut sich auf die Zusammenarbeit mit ISS. „Unsere Roboter leisten nach wie vor wichtige Unterstützung für Unternehmen, die besondere Anforderungen zu erfüllen haben, welche durch die Pandemie und weitere Umstände entstanden sind. Ziel dieser Bemühungen ist es, eine signifikante Verringerung von Infektionen am Arbeitsplatz zu erreichen und gleichzeitig den Krankenstand der Mitarbeiter zu reduzieren. Der UVD Robot verfügt über spezielle Fähigkeiten: Er erkennt, dokumentiert und zeigt dem Anwender, wie gut ein bestimmter Bereich desinfiziert ist, so dass der Anwender den Prozess einfach und schnell anpassen und bei Bedarf optimieren kann – eine Funktion, die kein anderer UV-C-Desinfektionsroboter bietet.“

Über ISS

ISS, ein führendes Unternehmen in den Bereichen Workplace Experience und Facility Management, schafft Raumlösungen, die zu einer besseren Unternehmensleistung beitragen und das Leben einfacher, produktiver und angenehmer machen – nach hohen Standards geliefert von engagierten Menschen. Weitere Informationen finden Sie unter issworld.com.

Über UVD Robots

UVD Robots ist eine Tochtergesellschaft von Blue Ocean Robotics, einer der bei der Entwicklung von Servicerobotern weltweit führenden Unternehmensgruppe, der auch Markenunternehmen wie GoBe Robots und PTR Robots angehören. Der Hauptsitz von Blue Ocean Robotics befindet sich in Dänemark. Das Unternehmen wurde vor kurzem von Fast Company in die Top 10 der „Innovativsten Robotertechnik-Unternehmen 2021“ aufgenommen.

