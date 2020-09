va-Q-tec: Die Rallye geht weiter – Aktie sprintet auf neues Allzeithoch

Es ist nur eine kleine Nachricht, aber sie entfaltet heute eine große Wirkung. Die Papiere des Anbieters von Thermoboxen und Containern zum Transport von temperatursensiblen Gütern springt zweistellig in die Höhe und generiert ein neues Allzeithoch. Die Geschäfte bei va-Q-Tec brummen weiterhin und das Unternehmen kristallisiert sich immer mehr zu einem der ganz großen Gewinner der Corona-Pandemie.

Chart va-Q-Tec seite Jahresanfang

Sensible Corona-Tests der Schlüssel zum Erfolg

Die heutige Nachricht von va-Q-tec trägt die Überschrift „Beeindruckende Zwischenbilanz“ und verdeutlich, wei dick das Unternehmen im Geschäft ist mit dem Versand von Corona-Test Kits. Hauptproduzent dieser Test Kits sind laut va-Q-tec weiterhin Unternhemen aus Südkorea und von dort aus müssen sie um die Welt geliefert werden.Dabei handelt es sich meistens um sogenannte RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction) Test-Kits, die bei konstanten -20 °C transportiert werden müssen, um die zuverlässige Diagnostik zu gewährleisten.

Hier trumpft va-Q-tec dann auf

Das Unternehmen ist als einer der Hauptakteure bei deren globaler Verteilung bekannt. In einer engen Zusammenarbeit mit einem der weltweit führenden Unternehmen der Logistikbranche wurde die Corona-Diagnostik weltweit von inzwischen 75 Millionen Menschen in 120 verschiedenen Ländern gewährleistet - das entspricht einem Transportvolumen von 310t.

Nachfrage bleibt nach eigenen Schätzung weiter hoch

va-Q-tec’s Partner erwartet auch in den kommenden Monaten eine ungebrochene Nachfrage nach den südkoreanischen Test Kits. Daher wird in den Logistikzentren laufend in die Expertise zum Handling von der deutschen Transportcontainern und -Boxen investiert, um den Regularien der Good Distribution Practise (GDP), die die sichere, zuverlässige Abwicklung internationaler Logistik von temperatursensitiven Produkten regeln, zu entsprechen.

Laut Unternehmensangaben sind va-Q-tec’s Hightech-Container und -Boxen dafür ideal geeignet: Sie sind in der Lage, die z.B. für die Test-Kit-Transporte erforderlichen Temperaturen von -20 °C über mehrere Tage hinweg unabhängig von extremen Außentemperaturen und deren Schwankungen zu halten - ohne die Zufuhr externer Energie oder die Verwendung von Trockeneis. Dieses ist häufig im Flugverkehr nicht in größeren Mengen zugelassen, was va-Q-tec’s Produkte in vielen Fällen zur einzigen Lösung im Niedrigtemperaturbereich macht.

Aktie läuft wie am Schnürchen

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie kennt die Aktie von va-Q-tec kaum halt. Gefüttert wird die gute Entwicklung mit neuen Nachrichten und guten Quartalszahlen. So stieg der Umsatz im ersten Halbjahr 2020 um 14 Prozent auf 35,7 Millionen Euro (Vorjahr: 31,3 Millionen Eruo). Der auf die Healthcare-Branche entfallende Anteil machte dabei einen Sprung um 77 Prozent nach 63 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 44 Prozent von 4,4 Millionen Euro auf 6,3 Millionen Euro. Damit stieg die EBITDA-Marge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 13 auf 15 Prozent.

Interessierte Anleger sollten sich die Aktie merken und bei einem Rücksetzer ihre Chance suchen.

Von Markus Weingran

Foto: Homepage va-Q-tec