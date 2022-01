VARTA - Aktienkurs wird zertrümmert

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs: 88,420 € (XETRA)

Die Aktie des Batterieherstellers Varta markierte am 28. Januar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 181,30 EUR. Anschließend startete eine volatile Korrekturbewegung. In dieser Bewegung kam es am 15. August zum Bruch des Aufwärtstrends seit Dezember 2018.

Am 19. Januar 2022 durchbrach der Wert die Unterstützung bei 99,20 EUR und auch eine mögliche untere Begrenzung der Korrekturbewegung. Nach zwei Seitwärtstagen wird heute der Bruch dieses Unterstützungsbereichs mit einer langen schwarzen Kerze bestätigt. Zudem fällt der Wert unter den Aufwärtstrend seit März 2018, also seit dem Allzeittief.

Verkaufswelle kann weitergehen

Mit dem heutigen Einbruch deutet sich eine Beschleunigung der Abwärtsbewegung an. Diese könnte in den nächsten Tagen und Wochen zu weiteren Verlusten bis in den Bereich um 55 EUR führen. Damit die Aktie wieder in etwas ruhigeres Fahrwasser kommt, müsste sie zumindest über 99,20 EUR ausbrechen. Dann bestünde die Chance auf eine umfangreiche Erholung an ein noch offenes Abwärtsgap vom 05. November zwischen 122,70 EUR und 128,00 EUR.

Zusätzlich lesenswert:

SHOP APOTHEKE - Folgt jetzt die nächste Eskalationsstufe?

AIXTRON - Vom Regen in die Traufe

INFINEON - Bühne frei für eine Korrektur?

VARTA AG

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)