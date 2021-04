Verstärkter Druck auf die Aktienmärkte: DAX gibt Ostergewinne ab

Abgabedruck setzt sich fort

Nach dem Rücklauf am gestrigen Nachmittag setzte sich diese Tendenz heute weiter fort und gewann zur Wall Street Session deutlich an Fahrt. Zunächst sah alles nach einem kleinen Konsolidierungstag aus, wie wir am Mittag noch im Gespräch mit Daniel Saurenz aufzeichneten:

Zum Mittag wurde das Ausbruchsniveau vom Freitag, als der DAX zur jüngsten Stufe der Aufwärtsbewegung über 15.311 Punkte ansetzte, wieder unterschritten. Damit gingen weitere Kursverluste einher, welche sich im Zug einer ebenfalls schwächeren Wall Street Eröffnung fortsetzten.

Aus den USA waren zwar positive Quartalszahlen von Johnson & Johnson, Procter & Gamble oder auch Coca Cola zu verzeichnen, die Frage blieb jedoch im Raum stehen, ob die hohen Erwartungen an die Zukunft hier bereits eingepreist und überhaupt gerechtfertigt sind.

Diese Angst schwang an der Wall Street mit, führte zu einem weiteren Anstieg bei Anleihen und Gold und setzte damit die Börsen weiter unter Druck. Weitere Tagestiefs folgten und damit die Fortsetzung des am Morgen eingeschlagenen Trends.

Erst bei 15.109 Punkten fand sich das Tagestief wieder, was einem Rückgang von beinahe 400 Punkten zum Rekordhoch am Montagmorgen entsprach. Damit endete der DAX heute deutlich im Minus und verunsichert die Anleger nur einen Tag nach dem neuen Rekordhoch.

Folgende Tagesparameter sind verzeichnet worden:

Eröffnung 15.361,15 Tageshoch 15.393,13 Tagestief 15.109,54 Vortageskurs 15.368,39 Schlusskurs 15.129,51

Folgendes Chartbild zeigt den Intraday-Trend im DAX bis zum Handelsschluss deutlich auf:

Nachbörslich fielen die US-Märkte weiter, so dass eine Erholung bisher aussteht. Weitere Abgaben könnten drohen, wenn sich das Chartbild hier einen weiteren Tag verschlechtert.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Über die guten Verkaufszahlen von BMW berichtete wir im Mittagsvideo. Dies konnte den Markt jedoch insgesamt kaum bremsen.

Mit den Technologiewerten fiel heute die Infineon-Aktie am stärksten. Knapp 5 Prozent Abschlag wurden verzeichnet. Etwas weniger stark fielen die Werte von Siemens Energy und MTU Aero Engines, welche jedoch ebenfalls zu den DAX-Verlierern zählten.

Auf der Gewinnerseite gab es wenige Werte, genau genommen nur die Deutsche Wohnen. Als defensiver Wert profitierte die Aktie noch immer von der veränderten Gesetzgebung zum Mietpreisdeckel aus Berlin.

Der ansonsten durch rote Vorzeichen dominierte Tag hielt somit trotz einiger positiver Zahlen aus den Unternehmen kaum Freude auf der Kurstafel parat.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie beeinflusste dieser Handelstag das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Der zweite negative Handelstag in Folge hat die jüngste Trendstufe erst einmal wieder negiert und den Index unter die Oster-Gewinnstrecke geworfen. Damit könnte sich das mittelfristige Chartbild verdunkelt und weitere Verkäufe nach sich ziehen:

Maßgeblich dürfte dabei die Einschätzung der EZB am Donnerstag werden, welche nach der Zinssatzentscheidung in der Pressekonferenz ihren Ausblick auf die wirtschaftliche Entwicklung der Eurozone veröffentlicht. Doch zuvor wenden wir uns dem Mittwoch als Handelstag zu.

Das nächste entsprechende Video zum Markt veröffentlichen wir erneut in der morgigen Vorbörse und dann im weiteren Handelsverlauf als Interview gegen Mittag.

Folgende Sie uns dazu auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

