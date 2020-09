VIB: Gut gefüllte Entwicklungspipeline

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die VIB Vermögen AG ihr Portfolio durch mehrere Eigenentwicklungen, die im ersten Halbjahr 2021 fertiggestellt werden sollen, erweitert. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und das Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen das Portfolio um insgesamt rund 20.000 qm erweitert. Die hieraus resultierende Mieteinnahme werde ab dem zweiten Quartal 2021 zu den Erlösen beitragen. Demnach habe das Analystenteam seine Guv-Schätzung für die kommenden Jahre erhöht und gehe davon aus, dass der Umsatz im Jahr 2021 die Marke von 100 Mio. Euro überschreiten werde. Zudem liege die Pipeline für weitere Entwicklungen deutlich über 100.000 qm und weitere 40.000 qm aus dem Joint Venture. Auch in den kommenden Quartalen gehe SRC von weiteren positiven News aus. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 30,00 Euro (zuvor: 29,00 Euro) und heben das Rating auf Accumulate (zuvor: Hold) an.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.09.2020, 10:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 18.09.2020 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/VIB_18September20.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

VIB Vermögen AG - ISIN: DE0002457512