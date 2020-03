VIRUS: Auch Siltronic verschiebt Hauptversammlung

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Waferhersteller Siltronic reiht sich in die Liste der Unternehmen, die wegen des Coronavirus ihre Hauptversammlungen verschieben, ein. Dadurch verschiebe sich auch die Dividendenzahlung, teilte Siltronic am Mittwoch in München mit.

Das Treffen war für den 23. April geplant. Siltronic wolle in der vorgeschriebenen Frist von acht Monaten nach Anfang des Geschäftsjahres einen neuen Termin finden, hieß es weiter. Zuvor hatten schon zahlreiche Unternehmen ihre Hauptversammlung abgesagt, so zuletzt RWE , Corestate und Sartorius ./fba/he