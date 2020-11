Von wegen goldener Oktober - der BlackRock Monatsrückblick

Der Monatsrückblick mit Felix Herrmann

BlackRock Monatsrückblick Oktober 2020

Von wegen goldener Oktober

Mit dem Oktober 2020 kam auch die Erkenntnis, dass der bevorstehende Winter aufgrund der Corona-Pandemie ein erheblich härterer werden könnte als noch im Sommer gehofft. Ein erneuter Anstieg der Corona-Fallzahlen war zwar eingepreist und dementsprechend auch die erhöhte Wahrscheinlichkeit von abermaligen gezielten Maßnahmen zur Einschränkung der Pandemie. Und auch, dass ausgeweitete Testkapazitäten rasch ein zumindest offiziell neues Rekordhoch bei den Infektionszahlen hervorbringen würden, war abzusehen. Die Rasanz, mit der sich die Pandemie gerade in Europa zum Herbstbeginn ihren Weg bahnte, war jedoch letztlich für viele Marktteilnehmer eine negative Überraschung. So erreichten etwa in Deutschland die Neuinfektionszahlen bereits Ende Oktober jenes Niveau, welches Kanzlerin Merkel in einem unvorteilhaften Szenario noch vor wenigen Wochen für die Weihnachtszeit als Worst-Case-Szenario an die Wand geworfen hatte. Der „Lockdown-Light“ hier in Deutschland und in anderen europäischen Ländern war die logische Konsequenz dieser dynamischen Entwicklung.

Die Aktienmärkte hier in Europa gehörten entsprechend zu den großen Verlierern des Monats Oktober. Beim DAX ging es um satte 9,4 Prozent abwärts. Der MSCI Eurozone verlor 5,6 Prozent. Der Faktor Value fiel im Vergleich zum Faktor Momentum in Richtung des Jahrestiefs. Die Volatilität der Aktienmärkte stieg deutlich an. Renditen deutscher Staatsanleihen fielen analog auf den niedrigsten Stand seit März dieses Jahres.

Anleger sorgten sich naheliegenderweise vor einem abrupten Ende des schwungvollen und bis hierhin nahezu V-förmigen Aufschwungs, den wir seit dem Ende des ersten Lockdowns erlebt haben. Obwohl diese Sorge alles andere als unberechtigt ist, spricht aus unserer Sicht einiges dafür, dass die negativen Folgen des nun beginnenden zweiten Lockdowns weniger verheerend ausfallen dürften als die des ersten im Frühjahr. Die Industrie sollte dank der gesammelten Erfahrungen während des ersten Lockdowns wesentlich besser durch die nun bevorstehende Phase kommen. Stark betroffene Berufsgruppen wie etwa Hoteliers und Restaurantbesitzer werden recht umfassend entschädigt. Gleichzeitig bleiben Kitas und Schulen offen - ein Faktor, der häufig unterschätzt wird, jedoch für das Funktionieren der Wirtschaft enorme Wichtigkeit besitzt und letztlich dazu beitragen wird, dass der Trade-Off zwischen höheren Fallzahlen und eingeschränkter Mobilität der Menschen weniger ungünstig ist als noch im zweiten Quartal.

Zu den großen Gewinnern im abgelaufenen Monat zählten derweil asiatische Aktien, dank derer Schwellenländeraktien insgesamt im Oktober sogar ein leichtes Plus verbuchen konnten (MSCI Emerging Markets +2,0 Prozent). Asiatische Aktien profitierten zuletzt gleich von zwei gewichtigen Faktoren. Zum einen von dem sehr viel erfolgreicheren Handling der Corona-Krise. Die Fallzahlen in China sind im Oktober um weniger als 1000 angestiegen. Somit stehen zumindest was die Binnenkonjunktur betrifft die Ampeln in Asien weiterhin auf grün. Zum anderen nährten die guten Umfragewerte für Joe Biden einerseits die Hoffnung auf eine weniger erratische und somit besser prognostizierbare US-Außenpolitik in den kommenden Jahren sowie andererseits auf ein umfassendes US-Stimuluspaket, von dem letztlich auch und vor allem die Exportfirmen in Asien die großen Nutznießer sein dürften.











Wichtige Hinweise

Alle Meinungen und Schätzungen in diesem Dokument, einschließlich Renditeprognosen, spiegeln unsere Beurteilung bei Redaktionsschluss wider, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise nicht als zutreffend erweisen.

Diese Werbemitteilung dient rein zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung und kein Angebot zum Kauf von Anteilen an Fonds der BlackRock Gruppe dar. Diese Mitteilung unterliegt nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen. Das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt daher nicht.

Eine Finanzanlage ist typischerweise mit gewissen Risiken verbunden. Der Wert einer Anlage sowie das hieraus bezogene Einkommen können Schwankungen unterliegen und sind nicht garantiert. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Eine mögliche Kaufentscheidung darf ausschließlich auf Basis der Informationen getroffen werden, die der aktuelle Verkaufsprospekt, die vereinfachten Prospekte und/oder wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahres- und Halbjahresbericht zur Verfügung stellen. Die Dokumente in deutscher Sprache zu den einzelnen Fonds finden Sie unter den angegebenen Links und hier.

© 2020 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten.Bis zum 31. Dezember 2020 ist der Herausgeber BlackRock Investment Management (UK) Limited, ein von der britischen Financial Conduct Authority („FCA“) zugelassenes und beaufsichtigtes Unternehmen mit Geschäftssitz 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000. Registriert in England und Wales unter Nummer 2020394. Zu Ihrem Schutz werden Telefonanrufe üblicherweise aufgezeichnet. Eine Liste aller Aktivitäten, für die BlackRock zugelasssen ist, finden Sie auf der Website der Financial Conduct Authority.

Falls Großbritannien aus der Europäischen Union (EU) austritt, ohne eine Vereinbarung mit der EU geschlossen zu haben, die es Unternehmen in Großbritannien erlauben würde, im Europäischen Wirtschaftsraum Finanzdienstleistungen zu erbringen („No-Deal-Brexit-Ereignis“), ist der Herausgeber dieser Materialien ab 1. Januar 2021: - BlackRock Investment Management (UK) Limited für alle Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums bzw.- BlackRock (Netherlands) B.V. für Länder im Europäischen Wirtschaftsraum BlackRock (Netherlands) B.V. ist ein von der niederländischen Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassenes und beaufsichtigtes Unternehmen mit Geschäftssitz Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200, Tel.: +31 020 549 - 5200, Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonanrufe üblicherweise aufgezeichnet.Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung an irgendjemanden dar, in BlackRock-Fonds zu investieren, und wurde nicht im Zusammenhang mit einem derartigen Angebot erstellt.Herausgegeben in der EWR von BlackRock (Netherlands) BV: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.:+31 020 - 549 5200, Handelsregister Nr. 17068311.