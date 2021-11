Vorbörse: Dax vor Inflationsdaten schwächer erwartet – Wall Street mit moderaten Gewinnen

DEUTSCHLAND: – LEICHTE VERLUSTE – Die Anleger halten sich vor frischen Inflationszahlen aus den USA zurück. Der Dax wurde vom Broker IG knapp zwei Stunden vor Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf 16 012 Punkte taxiert. Am Nachmittag stehen aus den USA die Erzeugerpreise auf der Agenda und am Mittwoch die Verbraucherpreise. „Sicherlich werden Anleger nach diesen Zahlen erneut über die Inflationsaussichten diskutieren“, schrieb die Commerzbank.

USA: – MODERATE KURSGEWINNE – Am US-Aktienmarkt haben es die Anleger am Montag etwas ruhiger angehen lassen und die jüngste Rekordrally der vergangenen Woche verdaut. Im frühen Handel noch mit einem weiteren Rekordhoch, gewann der Leitindex Dow Jones Industrial zum Schluss 0,29 Prozent auf 36 432,22 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,09 Prozent auf 4701,70 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss mit minus 0,14 Prozent auf 16 336,03 Punkte. Insgesamt überwog am Markt der Wirtschaftsoptimismus.

ASIEN: – WENIG BEWEGUNG – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab um 0,8 Prozent nach. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, verzeichnete hingegen mit 0,05 Prozent leichte Kursgewinne und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,12 Prozent zu.

DAX 16046,52 -0,05

XDAX 16032,80 -0,08

EuroSTOXX 50 4352,53 -0,24

Stoxx50 3754,64 -0,10

DJIA 36432,22 0,29

S&P 500 4701,70 0,09

NASDAQ 100 16336,03 -0,14\°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

^

Bund-Future 170,67 0,09%\°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1605 0,14

USD/Yen 112,7605 -0,41

Euro/Yen 130,8540 -0,28\°

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel zugelegt und ist über die Marke von 1,16 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1605 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1579 Dollar festgesetzt.

Der Euro erhielt Auftrieb durch den schwächeren Dollar. Marktteilnehmer verwiesen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach das Rennen um die Spitze der US-Zentralbank Fed spannend werden könnte. Laut informierten Kreisen wurde die Notenbankerin Lael Brainard während eines Treffens im Weißen Haus zu der Personalie befragt.

Die Amtszeit von Fed-Chef Jerome Powell, der noch von der Trump-Regierung ernannt worden ist, läuft im Februar aus. Eine Wiederernennung ist möglich, aber ungewiss. Brainard gilt einer lockeren Geldpolitik zugeneigt.

Am Dienstag stehen nicht nur zahlreiche Reden hochrangiger Notenbanker auf dem Programm. Auch blicken Anleger auf neue Wirtschaftsdaten. Das Mannheimer ZEW-Institut veröffentlicht die Ergebnisse seiner monatlichen Konjunkturumfrage unter Finanzexperten. Angesichts der anhaltenden Lieferprobleme im Welthandel wird mit einer Stimmungseintrübung gerechnet.

ROHÖL:

^

Brent 83,31 -0,12 USD

WTI 81,85 -0,07 USD

Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83,48 US-Dollar. Das waren fünf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um acht Cent auf 82,01 Dollar.

Top-Thema am Markt bleibt das hohe Niveau der Erdölpreise und die sich daraus ergebenden Konsequenzen. Diskutiert wird seit einigen Tagen, ob die USA einen Teil ihrer strategischen Ölreserven freigeben könnten. Am Montag hatte US-Energieministerin Jennifer Granholm gesagt, Präsident Joe Biden könnte mit Blick auf die hohen Öl- und Kraftstoffpreise in dieser Woche eine Ankündigung vornehmen. Konkrete Maßnahmen nannte Granholm jedoch nicht.

Hintergrund der Debatte ist der aus Sicht mancher Beobachter zu vorsichtige Kurs großer Rohöl-Förderländer. Zwar steigert der von Saudi-Arabien und Russland angeführte Ölverbund Opec+ seine Produktion schrittweise, allerdings in moderatem Tempo. Angesichts der konjunkturell bedingt rasch steigenden Nachfrage und der aktuell hohen Ölpreise drängen große Verbraucherländer wie die USA auf eine stärkere Fördererhöhung.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 6,50 (5,50) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 89 (93) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS STARTET BRENNTAG MIT ‚OVERWEIGHT‘ – ZIEL 95 EUR

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DÜRR AUF 55 (52) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT BASLER AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 150 (140) EUR

– BERENBERG STARTET STEICO MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 121 EUR

– BOFA SENKT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 18,30 (18,80) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 38 (37) EUR – ‚BUY‘

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR UNIPER AUF 30,80 (25,60) EUR – ‚SELL‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 11,30(11,20)EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 93 (110) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN SENKT FRESENIUS SE AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 42,30 (52,40) EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 48,70 (60,80) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 85 (90) EUR – ‚NEUTRAL‘

– STIFEL STARTET SGL CARBON MIT ‚BUY‘ – ZIEL 11 EUR

– BERENBERG HEBT BT GROUP AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 200 (175) PENCE

– CITIGROUP NIMMT FORTUM OYJ MIT ‚NEUTRAL‘ WIEDER AUF – ZIEL 29 EUR

– CITIGROUP NIMMT PRUDENTIAL MIT ‚BUY‘ WIEDER AUF – ZIEL 1879 PENCE

– CITIGROUP STARTET VERBUND MIT ‚SELL‘ – ZIEL 80 EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 21 (19,20) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT HERMES AUF ‚SELL‘ (NEUTRAL) – ZIEL 1250 (1355) EUR

– GOLDMAN SENKT MONCLER AUF ‚SELL‘ (NEUTRAL) – ZIEL 61 (60,50) EUR

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 860 (900) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 775 (820) EUR – ‚BUY‘

– HSBC HEBT SHELL AUF ‚BUY‘ (HOLD)

– HSBC HEBT UNICREDIT AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 14,20 (13) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BAT AUF 3769 (3606) PENCE – ‚BUY‘

– JEFFERIES STARTET CERES POWER MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 1150 PENCE

– JEFFERIES STARTET ITM POWER MIT ‚BUY‘ – ZIEL 800 PENCE

– JEFFERIES STARTET KORIAN MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 32 EUR

– JEFFERIES STARTET MCPHY ENERGY MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 22 EUR

– JEFFERIES STARTET NEL ASA MIT ‚BUY‘ – ZIEL 23 NOK

– JEFFERIES STARTET POWERCELL MIT ‚BUY‘ – ZIEL 240 SEK

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR WPP AUF 1360 (1330) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT SWEDISH MATCH AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 60 (92,50) SEK

– WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 190 (195) DKK – ‚NEUTRAL‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 DEU: About You, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Fraport, Q3-Zahlen

07:00 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, 9Monatszahlen

07:20 DEU: Medios, 9Monatszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (detailliert) (Pressecall 9.00 h, Analystencall 11.00 h)

07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen

07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen

10:00 DEU: Decathlon, Online-Pk

13:00 DEU: Biontech, Q3-Zahlen (Call 14.00 h)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Porsche SE, Q3-Zahlen

CHE: Alcon, Q3-Zahlen

CHE: Swiss Life, Q3-Umsatz

USA: Alcoa, Investor Day

USA: Broadcom, Software Investor Day 2021

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Notenbank, Zinsentschweid

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 09/21

08:00 DEU: Handelsbilanz 09/21

08:00 DEU: Leistungsbilanz 09/21

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (Deutschland und Bundesländer) 10/21

08:45 FRA: Handelsbilanz 09/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 10/21

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 11/21

11:00 EUR: ZEW Konjunkturerwartungen 11/21

14:30 USA: Erzeugerpreise 10/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Start „Handelsblatt“-Autogipfel (digital) u.a. mit Porsche-Chef Oliver Blume, VW-Chef Herbert Diess, Daimler-Chef Ola Källenius und BMW-Chef Oliver Zipse (bis 11.11.21)

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

10:00 DEU: Deutsche Umwelthilfe stellt aktuelle Abgasmessungen an Lkw im Realbetrieb vor

10:00 DEU: Fortsetzung Kapitalanlegermusterverfahren gegen die VW-Holding Porsche SE im Zusammenhang mit dem Dieselskandal

11:00 DEU: Metzler Private Banking, Pressegespräch Investment-Strategie November 2021

12:00 DEU: Beginn „Automobilwoche“-Kongress „Re-Start in der Autobranche“

14:00 DEU: EZB-Fachkonferenz zur Bankenregulierung (online) mit einer Eröffnungsrede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde

15:00 USA: Rede von Fed-Chef Jerome Powell Konferenz von Fed, BoC, BoE, EZB

BEL: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister, Brüssel

GBR: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow (COP26)

\°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Handelsbilanz, September 16,0 11,7

(in Mrd Euro)

Leistungsbilanz, September 17,0 11,8

(in Mrd. Euro)

Exporte, September

Monatsvergleich 0,0 -1,1

Importe, September

Monatsvergleich +0,5 +2,4

11.00 Uhr

Deutschland

ZEW-Konjunkturindikator

Erwartungen 20,0 22,3

Lage 18,3 21,6

(jeweils in Pkt.)

GROSSBRITANNIEN

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Erzeugerpreise, Okt

Monatsvergleich +0,6 +0,5

Jahresvergleich +8,6 +8,6

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: anathomy / Shutterstock.com