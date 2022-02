Vorbörse: Wall Street weiter im Aufwind – Dax hält der Aufwärtskurs – Siltronic rechnet mit starken Jahr

DEUTSCHLAND: – WEITERE GEWINNE ERWARTET – Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Mittwoch den dritten Tag in Folge aufwärts gehen. Eine knappe Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf 15 669 Punkte. Am Montag und Dienstag hatte der deutsche Leitindex bereits um insgesamt fast zwei Prozent zugelegt.

Die Landesbank Helaba begründet die Kursgewinne mit etwas nachlassenden Sorgen vor einer raschen Straffung der Geldpolitik in den USA. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen legte zuletzt nicht mehr zu, sondern stagnierte bei etwa 1,8 Prozent. Der starke Anstieg der Kapitalmarktzinsen hatte zuvor die Börsenrally abgewürgt.

Marktteilnehmer begründen die wieder bessere Stimmung auf dem Parkett aber auch mit soliden Quartalsberichten der Unternehmen. Am Morgen ließen sich mit Siltronic und Teamviewer zwei kleinere Titel in die Bücher schauen.

Auf Tradegate sprangen Teamviewer um 9 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss nach oben. Der Spezialist für die Fernwartung von Computern will bis zu knapp zehn Prozent der eigenen Aktien zurückkaufen. Siltronic stiegen vorbörslich um 2,7 Prozent. Der Hersteller von Wafern für die Chip-Industrie rechnet mit einem guten Start in das Jahr.

USA: – ERHOLUNG SETZT SICH FORT – Die US-Börsen haben ihren jüngsten Erholungskurs fortgesetzt. Angesichts erfreulicher Unternehmensnachrichten von UPS und ExxonMobil legten die wichtigsten Aktienindizes am Dienstag weiter zu. Frische US-Konjunkturdaten trübten die Stimmung kaum. So stiegen die Bauausgaben im Dezember weniger als erwartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,78 Prozent höher bei 35 405,24 Punkten.

ASIEN: – DEUTLICHE KURSGEWINNE – Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch erneut freundlich tendiert. Die weiterhin sehr positive Stimmung in den USA stützte auch in Asien den Handel. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,7 Prozent fester. In China und Hongkong ruht der Handel weiterhin.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 168,92 0,07%

DEVISEN: Der Euro hat sich zur Wochenmitte zunächst bei knapp 1,13 US-Dollar gehalten. Am Mittwochmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1275 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1260 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf dürften Marktteilnehmer zum einen Preisdaten aus der Eurozone im Blick haben. Das Statistikamt Eurostat veröffentlicht erste Inflationszahlen für Januar. Es wird mit einem Rückgang der im Währungsraum rekordhohen Teuerung gerechnet. Preisdaten aus Deutschland und Frankreich deuteten in dieser Woche an, dass der Rückgang schwächer als bislang erwartet ausfallen könnte.

In den USA stehen die monatlichen Arbeitsmarktdaten des Dienstleisters ADP auf dem Programm. Da die Zahlen als Taktgeber für den an diesem Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der Regierung betrachtet werden, kommt ihnen an den Märkten größere Aufmerksamkeit zu. Aufgrund von Verzerrungen durch die Corona-Pandemie taten sich Analysten bis zuletzt oft schwer mit der Prognose von Arbeitsmarktdaten.

Euro/USD 1,1273 0,04

USD/Yen 114,7555 0,05

Euro/Yen 129,3620 0,09

ROHÖL: Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Am Markt richtet sich die Aufmerksamkeit auf eine Sitzung des Ölverbunds Opec+. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 89,45 US-Dollar. Das waren 29 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 28 Cent auf 88,48 Dollar.

Zur Wochenmitte steht am Rohölmarkt eine Sitzung des Förderverbunds Opec+ im Mittelpunkt. Es wird erwartet, dass die von Saudi-Arabien und Russland angeführten Länder ihre Förderung erneut ausweiten. Allerdings hatte der Verbund zuletzt Probleme, seine eigenen Ziele zu erfüllen. Die knappe Produktion gilt als ein Grund für die hohen Ölpreise, die sich derzeit in der Nähe ihres Höchstsstandes seit Herbst 2014 bewegen.

Weitere Gründe für steigende Erdölpreise sind die solide Nachfrage nach Öl und Kraftstoffen sowie die angespannte Lage zwischen Russland und der Ukraine. Solche geopolitischen Spannungen zwischen rohstoffreichen Länder führen am Ölmarkt häufig zu einem Risikoaufschlag, den Fachleute derzeit auf etwa zehn Dollar veranschlagen.

Brent 89,50 0,34 USD

WTI 88,52 0,32 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 240 (235) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT GRAND CITY PROP. AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (OW) – ZIEL 21,50 (22,80)EUR

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE WOHNEN AUF 50 (53) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 134 (140) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TAG IMMOBILIEN AUF 26 (28) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 60 (65) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT SNP AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 48 (65) EUR

– HSBC HEBT SGL CARBON AUF ‚HOLD‘ (REDUCE) – ZIEL 6,50 (6,20) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR METRO AG AUF 9 (8,50) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ALPHABET A-AKTIE AUF 3600 (3500) USD – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UPS AUF 262 (243) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ALPHABET A-AKTIE AUF 3400 (3350) USD – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UPS AUF 259 (248) USD – ‚BUY‘

– BOFA HEBT ZIEL FÜR ALPHABET A-AKTIE AUF 3510 (3470) USD – ‚BUY‘

– BOFA HEBT ZIEL FÜR UPS AUF 251 (236) USD – ‚BUY‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 880 (815) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 450 (445) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG STARTET XIOR MIT ‚BUY‘ – ZIEL 59 EUR

– CREDIT SUISSE HEBT OCADO AUF ‚OUTPERFORM‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 1750 (1500) P

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 21 (19,50) CHF – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 150 (140) DKK – ‚UNDERPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VOLVO CARS AUF 81 (78) SEK – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN NIMMT NEXI MIT ‚BUY‘ WIEDER AUF – ZIEL 17 EUR

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ADYEN AUF 2900 (3300) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– JEFFERIES HEBT AUTO TRADER AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 870 (650) PENCE

– RBC HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 24 (22) CHF – ‚OUTPERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 ESP: Banco Santander, Jahreszahlen

07:00 CHE: Novartis, Jahreszahlen

07:00 DEU: Teamviewer AG, Jahreszahlen (detailliert) (10.45 h Call)

07:00 DEU: Siltronic, Q4-Umsatz

07:00 JPN: Sony, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Raiffeisen Bank International, Jahreszahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Jahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Q4-Produktionsbericht

08:00 GBR: Vodafone Group, Q3-Umsatz

10:00 DEU: Salzgitter, „Strategy Day“

13:00 USA: New York Times, Q4-Zahlen

13:30 USA: Abbvie, Q4-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q4-Zahlen

22:00 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen

22:05 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen

22:05 USA: Meta, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Julius Bär, Jahreszahlen

FIN: Kone, Q4-Zahlen

ITA: Ferrari, Q4-Zahlen

NOR: Telenor, Jahreszahlen

USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen

USA: The Allstate, Q4-Zahlen

USA: Spotify, Q4-Zahlen

USA: AmerisourceBergen, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben Q4/21

11:00 EUR: Erzeugerpreise 12/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/22 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 01/22 (vorläufig)

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 01/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Industrieproduktion 12/21

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Online-Veranstaltung „Der Siegeszug der Kryptowährungen und die Rolle der Börse Stuttgart“ des Wirtschaftsrats der CDU mit dem CEO der Gruppe Börse Stuttgart, Matthias Völkel

09:00 DEU: Fortsetzung „Gipfeltreffen der Weltmarktführer“. Die Veranstaltung vernetzt die „Hidden Champions“ des deutschen Mittelstandes und zeigt, wie man Weltmarktführer wird und bleibt. Laut Programm werden unter anderen Audi-Chef Markus Duesmann und SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil erwartet.

DEU: Beginn Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag unter dem Motto „Aufbruch22“

+ 09.30 Auftaktstatement mit Landesgruppenchef Alexander Dobrindt

+ 10.00 Eröffnung der Klausur, internes Gespräch mit dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder

+ 12.30 Statement Söder und Dobrindt

+ 13.15 Statement Dobrindt mit dem Chef der spanischen Konservativen, Pablo Casado

+ 15.15 Statement Dobrindt mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU)

+ 17.15 Statement Dobrindt mit dem BMW-Vorstandsvorsitzenden Oliver Zipse

11:00 DEU: Online-Pk Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV): Konjunkturprognose 2022 der Sparkassen-Finanzgruppe

11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu Gaspreisen in Polen (Kommission / Gazprom)

11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu überhöhten Gaspreisen durch Gazprom auf mittel- und osteuropäischen Gasmärkten (Gazprom)

11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu LKW-Kartell (Scania u.a. / Kommission)

FRA: Entscheidung der EU-Kommission über die Einstufung von Investitionen in moderne Atom- und Gaskraftwerke

12:00 DEU: Leibniz-Wirtschaftsgipfel: Omikron, Inflation, Klima – Die Herausforderungen für die deutsche Wirtschaftspolitik, München

13:00 AUT: Ölförderallianz Opec+ berät über Marktlage und Produktionspolitik, Wien

HINWEIS

CHN/KOR/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

11.00 Uhr

Eurozone

Verbraucherpreise Januar

Monatsvergleich -0,4 +0,4 Jahresvergleich +4,4 +5,0

Kernrate

Jahresvergleich +1,9 +2,6

Italien

Verbraucherpreise HVPI

Monatsvergleich -0,7 +0,5 Jahresvergleich +4,0 +4,2

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.15 Uhr

ADP Beschäftigungsbericht, Jan +184 +807 (in Tsd)

Redaktion onvista / dpa-AFX

