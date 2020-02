Vorbörse: Wirtschaftliche Folgen des Coronavirus schwer abzuschätzen – Dax startet mit leichten Verlusten in die neue Woche

DEUTSCHLAND: – LEICHTE VERLUSTE – Nach der starken Vorwoche dürften die Anleger am Montag erst einmal abwarten. Der Dax wird knapp im Minus erwartet, nachdem er sich in der vergangenen Woche um 4 Prozent vom Kursrutsch wegen des Coronavirus erholt hat. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,17 Prozent tiefer auf 13.491 Punkte. „Das Virus bleibt das große Thema an den Börsen“, sagte am Morgen Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Die Zahl neuer Infektionen und Todesfälle ist erneut gestiegen. In der Folge wagen sich die Anleger weiter nur vorsichtig auf das Parkett.

USA: – VERLUSTE – Vor dem Wochenende haben Anleger an den US-Börsen Kursgewinne mitgenommen. Der Dow Jones Industrial, der am Vortag noch auf ein historisches Hoch gestiegen war, verlor am Freitag 0,94 Prozent auf 29.102,51 Punkte. Für die Börsenwoche steht dennoch ein Zugewinn von rund drei Prozent zu Buche – und das trotz der Coronavirus-Epidemie.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND VERLUSTE – Die Börsen Asiens haben am Montag vor dem Hintergrund der Coronavirus-Krise überwiegend nachgegeben. Investoren versuchen weiterhin, die wirtschaftlich Folgen abzuschätzen. So bleiben in China aus Angst vor dem Virus Fabriken weiter geschlossen Aktuell schnürte die Zentralbank Chinas ein milliardenschweres Hilfspaket für die Wirtschaft des Landes. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörse legte zuletzt um 0,02 Prozent zu. Der Hang Seng in Hongkong gab hingegen um 0,62 Prozent nach. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem Minus von 0,6 Prozent.

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

DAX 13 513,81 -0,45%

XDAX 13 478,68 -0,68%

EuroSTOXX 50 3798,49 -0,18%

Stoxx50 3481,72 -0,16%

DJIA 29 102,51 -0,94%

S&P 500 3327,71 -0,54%

NASDAQ 100 9401,10 -0,47%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,14 -0,06%

DEVISEN: – YUAN LEGT ZU – Der Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt und damit die Kursverluste der vergangenen Woche vorerst nicht fortgesetzt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0955 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0969 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenauftakt zählte Chinas Yuan zu den Gewinnern am Devisenmarkt. Marktbeobachter verwiesen auf Meldungen über Krediterleichterungen chinesischer Banken für Unternehmen aus dem Bereich Dienstleistungen. Mit der Maßnahme sollen negative Folgen der Virus-Krise für Chinas Wirtschaft abgemildert werden. Neben dem Yuan profitierte auch der australische Dollar, der zu allen wichtigen Währungen zulegen konnte. Australiens Wirtschaft ist stark von der konjunkturellen Entwicklung im wichtigen Handelspartner China anhängig.

Im weiteren Handelsverlauf stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse im Devisenhandel sorgen könnten. Am Vormittag richtet sich das Interesse auf den Sentix-Konjunkturindikator für die Eurozone. Am Markt wird bei einem der ersten Stimmungstests für Februar mit einem Rückgang gerechnet.

Euro/USD 1,0955 0,07%

USD/Yen 109,77 0,00%

Euro/Yen 120,27 0,08%

ROHÖL:

Brent 54,42 -0,05 USD

WTI 50,28 -0,04 USD

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> https://my.onvista.de/

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELE COLUMBUS AUF 3,60 (3,30) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR STABILUS AUF 69 (66) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NORMA GROUP AUF 49 (52) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 300 (310) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT GERRESHEIMER AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 84 (65) EUR

– HSBC HEBT ZIEL FÜR CECONOMY AUF 5,30 (5,00) EUR – ‚HOLD‘

– HÄNDLER: HSBC HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 47 (42) EUR – ‚HOLD‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 240 (242) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ASOS AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 4200 (3000) PENCE

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TATE & LYLE AUF 810 (795) PENCE – ‚HOLD‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TUI AUF 10 (9,50) EUR – ‚SELL‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 29,42 (29,35) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 470 (460) DKK – ‚UNDERWEIGHT‘

– MORGAN STANLEY SENKT AIR LIQUIDE AUF ‚EQUAL-WEIGHT‘ (OW) – ZIEL 132 (126) EUR

Finoscout: Vergleiche die Crowdinvesting-Projekte der größten Anbieter auf einen Blick – Jetzt ausprobieren > >

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Teamviewer, Q4-Zahlen (endgültig)

07:30 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligung, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Michelin, Jahreszahlen

18:00 ESP: MAN stellt neue Truck-Generation vor mit MAN-Vorstandschef Joachim Drees und Traton-Konzernchef Andreas Renschler, Bilbao

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Banca Generali, Jahreszahlen

ITA: UBI Banca, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 12/19

02:30 CHN: Verbraucherpreise 01/20

02:30 CHN: Erzeugerpreise 01/20

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 11/19

08:30 CHE: Verbraucherpreise 01/20

10:00 ITA: Industrieproduktion 12/19

10:30 DEU: Sentix-Verbraucherstimmung 02/20

14:15 USA: Fed-Präsidentin von San Francisco, Mary Day, hält eine Rede

21:15 USA: Fed-Präsident von Philadelphia, Patrick Harker, hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Fachkonferenz des Bundeswirtschaftsministeriums „Work in Progress – Der Mensch in der Industrie 4.0“, Berlin

+ 1800 Podiumsdiskussion u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier

13:00 DEU: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) zum ersten Nationalen Produktivitätsdialog, Berlin°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

10.00 Uhr

Italien

Industrieproduktion, Dezember

Monatsvergleich -0,6 +0,1

Jahresvergleich -0,4 -0,6

10.30 Uhr

Eurozone

Sentix-Konjunktuerwartungen, Februar 5,9 7,6 (in Pkt.)

VEREINIGTES KÖNIGREICH

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com

– Anzeige –

Vergiss das Brennstoffzellenauto - dieser Markt wird viel größer

Wasserstoff – Dieses Element gilt als der Schlüssel, um die Energiewende auf das nächste Niveau zu heben. Milliardenschwere Forschungsprogramme treiben die Entwicklung jetzt voran. Und das ist erst der Anfang! Vor unseren Augen entwickelt sich eine gewaltige Industrie. Und es gibt 2 Player, die unserer Analyse nach jetzt bereits davon besonders profitieren könnten. Lies alle Infos jetzt in der kostenlosen Studie „Wasserstoff: Ein schlafender Riese erwacht!“ von The Motley Fool Deutschland. Einfach klicken, um jetzt herauszufinden wie du von diesem Megatrend profitieren könntest! Plus: 2 Aktien die wir für besonders spannend halten – jetzt kostenlose Studie „Wasserstoff: Ein schlafender Riese erwacht!“ anfordern.