Vorsorge für Kreditausfälle drückt UBS-Gewinn

Zürich (Reuters) - Die Corona-Krise hat Bremsspuren im Zwischenergebnis der Großbank UBS hinterlassen.

Die Vorsorge für Kreditausfälle sorgte bei dem Schweizer Institut im zweiten Quartal 2020 für einen Gewinnrückgang um elf Prozent auf 1,23 Milliarden Dollar, wie die UBS am Dienstag mitteilte. Einer Umfrage der Bank selbst zufolge hatten Analysten einen Quartalsgewinn von 973 Millionen Dollar erwartet. Die Wertberichtigungen für Kreditrisiken stiegen auf 272 Millionen Dollar von 268 Millionen im ersten Quartal 2020 und zwölf Millionen Dollar in der Vorjahresperiode. Das Investmentbanking florierte, weil die Kunden angesichts der Turbulenzen an den Börsen mehr Wertpapiere handelten.