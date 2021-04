VOSSLOH - Der erste Schritt ist gemacht

Vossloh AG - WKN: 766710 - ISIN: DE0007667107 - Kurs: 44,650 € (XETRA)

Heute meldete Vossloh die Zahlen für das abgelaufene erste Quartal. Und diese zeigen, dass das Unternehmen wieder zurück in der Spur ist. Der Umsatz kletterte verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 13,2 % auf 207,1 Mio. EUR. Das EBIT schoss von 0,9 auf 12,1 Mio. EUR nach oben. Die Basis zu 2020 ist vor allen Dingen aufgrund zahlreicher coronabedingter Auslieferungsverschiebungen aber sehr gering. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 0,5 % auf 5,8 %. Das Ergebnis je Aktie drehte von -0,15 auf +0,16 EUR.

Vorstandsvorsitzender Oliver Schuster: "Wir sind äußerst erfolgreich in das Geschäftsjahr 2021 gestartet. Nach Jahren der Neuausrichtung und Restrukturierung wird das Ertragspotenzial von Vossloh mit Blick auf unser bestes operatives Ergebnis in einem ersten Quartal seit zehn Jahren deutlich sichtbar. Wir sind bestens aufgestellt und auf einem sehr guten Weg, unsere ambitionierten Ziele zu erreichen. Mit unserem integrierten Produkt- und Serviceportfolio sowie unserer finanziellen Flexibilität sind die Weichen für nachhaltiges profitables Wachstum gestellt."

Aus charttechnischer Sicht ist die Vossloh-Aktie voll im Plan. Sie erreichte das Ziel bei 45,80 EUR punktgenau und konsolidiert seither. Ein Ausbruch über die Hochs bei 45,80 EUR würde die Trendumkehr untermauern und Potenzial in Richtung 50,40 EUR freisetzen. Zwischen 50 und 52 EUR wartet wiederum eine wichtige langfristige Barriere. Absicherungen können nach Abschluss der laufenden Konsolidierung unter das nächste höhere Tief nachgezogen werden, verbleiben aber vorerst unter 39,35 EUR.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 870,00 901,27 941,62 Ergebnis je Aktie in EUR 0,98 2,20 2,52 KGV 46 20 18 Dividende je Aktie in EUR 1,00 1,00 1,00 Dividendenrendite 2,24 % 2,24 % 2,24 % *e = erwartet

