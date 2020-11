VOSSLOH - Eine enge Kiste

Vossloh AG - WKN: 766710 - ISIN: DE0007667107 - Kurs: 32,700 € (XETRA)

Das vor knapp einem Monat vorgestellte Setup für die Vossloh-Aktie ging nicht auf. Trotz guter Ansätze wurde der Wert auf neue Tiefs abverkauft und folgte dem grauen Prognosepfeil in Richtung 30,60 EUR. Dort kam es in den vergangenen zwei Wochen zu einer Stabilisierung. Die Marke ist deswegen wichtig, weil auf diesem Kurslevel 61,8 % des gesamten Anstiegs von März bis Ende Juni korrigiert wurden. Bislang kann es sich folglich immer noch nur um eine Korrektur auf den Anstieg handeln. Weitere Tiefs würden das Pendel dagegen zugunsten der Bären ausschlagen lassen.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

In der Vorwoche präsentierte Vossloh die Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal. Highlight war hier insbesondere das auf 24,4 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresquartal mehr als verdoppelte EBIT. Allerdings fällt der Ausblick des Managements auf das Gesamtjahr gemischt aus. Projektverschiebungen im Zusammenhang mit COVID-19 in die Folgejahre haben negativen Einfluss auf den Umsatz, der statt 0,9 bis 1,0 Mrd. EUR 2020 nur eine Größenordnung von 0,87 Mrd. EUR erreichen dürfte. Besser läuft es dagegen auf der Ergebnisseite. Hier hoben die Verantwortlichen das Ziel für die EBITDA- und die EBIT-Marge auf eine Spanne von 13 bis 14 % (zuvor 12 bis 13 %) bzw. 7,5 bis 8,5 % (zuvor 7,0 bis 8,0 %) an. Gerade die Segmente Customized Modules und Lifecycle Solutions tragen hier positiv bei.

Die Analysten von Warburg Research haben bereits neu gerechnet und kalkulieren nun mit einem Umsatz von 873 Mio. EUR und einem Gewinn je Aktie von 0,92 EUR. 2021 könnte der Umsatz auf 912 Mio. EUR steigen und das Ergebnis auf 2,19 EUR nach oben springen. Die Experten senken das Kursziel für die Aktie leicht von 44 auf 42 EUR, bleiben aber bei ihrer Einstufung "Kaufen".

Aus charttechnischer Sicht ist der Abwärtstrend bei dem Wert voll intakt. Die Vossloh-Aktie bleibt aber eine interessante Turnaround-Spekulation. Über der Marke von 33 EUR wäre Luft vorhanden in Richtung 36,00 EUR. Weitere Widerstände warten bei 38,10 und darüber allen voran zwischen 42,00 und 42,50 EUR. Absicherungen sollten unter dem Vorwochentief bei 29,85 EUR vorgenommen werden.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 920,50 903,00 942,00 Ergebnis je Aktie in EUR -6,93 0,55 2,28 KGV - 60 14 Dividende je Aktie in EUR 0,50 1,00 1,14 Dividendenrendite 1,52 % 3,04 % 3,47 % *e = erwartet

Vossloh-Aktie (Wochentief)

Wir freuen uns über die Nominierung als „Bestes Zertifikate-Portal“ bei den ZertifikateAwards 2020 - und noch mehr auf Ihre Stimme! Setzen Sie in einer kurzen Umfrage Ihren Haken bei „GodmodeTrader". Es dauert lediglich wenige Minuten. Versprochen! Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Hier geht es zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)