VOSSLOH - Zurück auf Los

An der fundamentalen Story rund um Vossloh hat sich im Grunde nichts geändert. Corona hat die Pläne nur etwas nach hinten verschoben. Grundsätzlich hält die Bundesregierung an ihrem milliardenschweren und natürlich überfälligen Infrastrukturprogramm, mit dem das Schienennetz der Bahn auf Vordermann gebracht werden soll, fest. In diesem Artikel vom Januar können Sie die Hintergründe noch einmal nachlesen.

Die Vossloh-Aktie ist inzwischen wieder nahezu auf den Vor-Coronakrisenniveaus angekommen. Doch am hammerharten Widerstand bei 39,95 EUR beißen sich die Käufer seit Ende Mai die Zähne aus. Die Konsolidierung seither verläuft flach und kann in einen Trendkanal gefasst werden, den man als bullische Flaggenkonsolidierung werten könnte.

Etabliert sich die Aktie über 39,95 EUR, wäre der Weg in Richtung 42,50 EUR frei. An diesem Hoch muss sich wiederum entscheiden, ob auch der langfristige Abwärtstrend seit dem Jahr 2011 gedreht werden kann. Denn übergeordnet handelt es sich bei Vossloh um eine schwache Aktie. Sollte der Ausbruch gelingen, können Absicherungen unter das Zwischentief bei 37,60 EUR in den Markt gelegt werden.

Aus fundamentaler Sicht handelt es sich um einen Turnaround-Kandidaten. Die Nettoverschuldung ist weiter hoch. Aktuell bezahlt man KGVs von 23 für 2020 und 18 für 2021 für den Wert.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 920,50 935,50 987,50 Ergebnis je Aktie in EUR -6,93 1,72 2,25 KGV - 23 18 Dividende je Aktie in EUR 0,50 0,82 0,90 Dividendenrendite 1,26 % 2,07 % 2,27 % *e = erwartet

