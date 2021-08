Wacker Chemie: Großauftrag von Jinko Solar erfreut die Anleger

Der MDax-Konzern kann weiter mit guten Nachrichten und einer hohen Nachfrage seiner Produkte glänzen. Nachdem Wacker Chemie bereits Mitte Juni die Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht hat, vermeldet der Chemie-Konzern heute einen weiteren Großauftrag aus China. Jinko Solar bestellt kauft kräftig ein.

Polysilizium bis 2026 geordert

Der chinesische Solarkonzern kauft kräftig bei Wacker Chemie ein. Beide Parteien unterzeichneten ein Liefervertrag für Polysilizium in einem Volumen von 70.000 Tonnen bis zum Jahr 2026. Dies sei ein wirklich großer Auftrag, wenn man bedenke, dass Wacker Chemie pro Jahr 80.000 Tonnen produziere, sagte ein Händler. Die Anleger sind auch erfreut. Die Aktie legt zu Handelsstart um 1 Prozent zu.

Erst der Anfang?

Nachdem die USA die Einfuhr von Solarprodukten aus der Region Xinjiang Anfang Juli untersagt hatten, wurde Wacker Chemie an der Börse schon als einer der großen Profiteere von diesem Verbot gefeiert. Das der erste Großauftrag jetzt von Jinko Solar kommt ist daher etwas überraschend. Allerdings bleibt diese Fantasie weiterhin bestehen, so dass die Aussichten für Wacker Chemie weiter gut bleiben. Der neue Auftrag könnte auch dazu führen, dass der MDax-Konzern in naher Zukunft die Langzeitprognose anhebt.

Aktie nicht teuer

Mit dem heutigen Kursplus von rund 1 Prozent hat die Aktie von Wacker Chemie seit Jahresbeginn etwas mehr als 13 Prozent zugelegt und liegt damit im Mittelfeld von den MDax-Werten. Mit einem geschätzten KGV von 13 für das laufende Jahr ist die Aktie auch moderat bewertet und bietet noch Luft nach oben, sollten noch weitere Aufträge für Polysilizium eingehen.

Chat Wacker Chemie von 2006 bis heute

Auch charttechnisch wird die Lage bei Wacker Chemie interessant. Sollte der Kurs den Widerstand bei 140 Euro überspringen, dann sind durchaus Kurse Richtung 150 Euro und höher in den nächsten 12 bis 18 Monaten drin.

Von Markus Weingran

Foto: Tada Images / shutterstock.com

