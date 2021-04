WACKER NEUSON - Das sind die nächsten Ziele

Wacker Neuson SE - WKN: WACK01 - ISIN: DE000WACK012 - Kurs: 21,300 € (XETRA)

Ein überzeugender Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021 gepaart mit einer hochinteressanten charttechnischen Konstellation weckte die Aktie von Wacker Neuson Ende März aus ihrem Dornröschenschlaf. Mein Kollege André Rain hatte den Ausbruch perfekt analysiert. Seine Chartbesprechung können Sie hier noch einmal nachlesen.

Wie so oft in diesen Konstellation, haben die Analysten inzwischen neu gerechnet und ihre Modelle angepasst. Ende März erhöhten Warburg Research und Berenberg ihre Kursziele von 21 auf 26 bzw. von 19 auf 24 EUR. Beide vergeben das Rating "Buy". Heute zog Metzler nach und gibt als neues Kursziel 25 EUR aus nach zuvor 22,50 EUR. Auch das Rating dieses Analystenhauses lautet "Buy". Diese fundamental ermittelten "fairen Werte" für die Aktie decken sich ganz gut mit der charttechnischen Betrachtung.

Denn nach einer kurzen Verschnaufpause nimmt der SDAX-Titel heute wieder Fahrt auf. Die nächsten Trendziele können bei 23,10 und 25,58 EUR veranschlagt werden. Durch die jüngste Konsolidierung ist ein höheres Tief im Chart entstanden, unter das Ausbruchstrader strategische Absicherungen in den Markt legen können. Dieses tief liegt bei 20,04 EUR. Sollte es gerissen werden, könnte die Aktie einen Pullback auf das Ausbruchslevel bei 18,57 EUR fahren, wo sich wiederum Chancen für Antizykliker ergeben könnten.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 1,62 1,78 1,93 Ergebnis je Aktie in EUR 0,21 1,41 1,72 KGV 102 15 13 Dividende je Aktie in EUR 0,60 0,60 0,69 Dividendenrendite 2,79 % 2,79 % 3,21 % *e = erwartet

Wacker-Neuson-Aktie

