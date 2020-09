WDH: BASF streicht bis zu 2000 Stellen

(im ersten Satz wird berichtigt, dass es sich nicht allein um Stellen in der Zentrale handelt)

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern BASF will bis zu 2000 Stellen streichen. Der Konzern wolle die Mitarbeiterzahl der zentralen Dienstleistungseinheit Global Business Services von derzeit weltweit 8400 bis Ende 2022 deutlich reduzieren, teilte der Dax-Konzern am Dienstag in Ludwigshafen mit. Ab 2023 erwarte BASF durch die Stellenstreichungen jährliche Kosteneinsparungen von über 200 Millionen Euro. So wolle der Konzern effizienter werden. Die Aktie legte auf die Ankündigung hin etwas zu./fba